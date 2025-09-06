Una vecina de Valencia no se corta y critica el nuevo corredor peatonal de la ciudad: "Es todo falso, nada funcional"

El nuevo corredor peatonal de Valencia, a la izquierda; e Iyana, vecina y creadora de contenido, a la derecha. EE

Adif estrenó el pasado 30 de junio un nuevo paseo peatonal que une las estaciones de València Joaquín Sorolla y València Nord. Sin embargo, tras su apertura, han surgido críticas por parte de la ciudadanía.

La principal queja de Iyana radica en que no es "nada funcional". "¿Qué se hace en Valencia con el dinero?", se pregunta la joven que reside en la ciudad.

En un vídeo subido a sus redes sociales en el que recorre este nuevo paseo, @guiriyana explica que cuenta con "un área de descanso" a mitad de camino. A su parecer, son "bancos asándose al sol y pérgolas con huecos de por medio que no dan absolutamente nada de sombra".

"Es todo falso, césped falso", prosigue, e insiste: "Valencia, capital Verde Europea. Verde falso. No entiendo, danos verde de verdad, poned árboles".

Después de andar por el corredor y finalizar la travesía en la estación del Nord, a su juicio se podría haber hecho algo "mucho más chulo y mucho más funcional".

Iyana concluye el vídeo con una pregunta para sus seguidores: "¿Qué opinan? ¿Es una buena inversión de dinero?" En uno de los comentarios más destacados, un usuario le responde con ironía: "Sí parece la sección de jardinería de Leroy Merlin".

En 7 minutos

Adif Alta Velocidad abrió el pasado 30 de junio el nuevo paseo peatonal que une las estaciones de València Joaquín Sorolla y València Nord.

Con una inversión de unos 2,3 millones de euros, el corredor, que funcionó de forma provisional durante las Fallas, está en servicio mientras se ejecutan las obras del Canal de Acceso y de la remodelación y ampliación de la estación de Joaquín Sorolla.

Con una longitud de 400 metros y pavimento adecuado al transporte de equipajes, está concebido como un "recorrido funcional y confortable" al aire libre para el tránsito entre ambas terminales ferroviarias, con dos entradas situadas en cada uno de sus extremos. Se estima que el trayecto se realiza en unos siete minutos.

Desde el lado sur, el paseo parte de una nueva plaza peatonal junto a la estación de Joaquín Sorolla, con una anchura de 5,3 metros a lo largo de 135 metros.

En la sección central del recorrido se han creado dos zonas de descanso, en las que se han instalado bancos y unas pérgolas elevadas para crear lugares de sombra.

Según Adif, el trazado se adapta "de forma sinuosa" a los espacios disponibles entre la playa de vías y los edificios cercanos, donde también se han instalado pérgolas lineales y muros revestidos con elementos visuales diferenciadores para guiar a los peatones.

El último segmento tiene acceso directo a la estación de València Nord, y recupera el vallado tubular en su perímetro junto al aparcamiento.

El nuevo paseo peatonal cuenta con iluminación y 19 cámaras de videovigilancia. Además, está prevista la instalación de teleindicadores que ofrecerán información en tiempo real sobre los horarios de trenes de ambas estaciones.

Financiación europea

Las obras del Canal de Acceso de Valencia y la remodelación de la estación Joaquín Sorolla cuentan con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU.

Estas acciones contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 3 (Salud y Bienestar), 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) y 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles).