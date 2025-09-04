El PP reitera su petición de 11 años de cárcel para el hermano de Ximo Puig: "Falseó facturas para llevarse subvenciones"

Por ello, la senadora del PP Eva Ortiz, quien ejerce la acusación popular en esta causa judicial, solicita para el hermano del expresident valenciano penas que suman 10 años y nueve meses de prisión.

Así lo reitera el partido en el nuevo escrito de acusación que ha presentado —el definitivo—, que sustituye al que la formación ya rubricó —ad cautelam— el pasado mes de febrero.

El empresario Francis Puig irá a juicio por, supuestamente, haber cobrado ilegalmente subvenciones del Gobierno valenciano entre 2015 y 2018. Es decir, cuando su hermano Ximo lo presidía.

Por ello, el PP solicita un lustro de cárcel para el acusado por un delito contra la Hacienda Pública, "en la modalidad de fraude de subvenciones". Subsidiariamente, la formación política pide seis años de prisión por un hipotético delito de estafa, "para el caso en que el juzgador entendiera que los hechos descritos incurren en él".

A ello, el Partido Popular suma una petición de otros tres años de prisión por un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

También le considera cooperador necesario o cómplice en los delitos de los que acusa al otro procesado, Juan Enrique Adell Bover. Por tanto, la formación pide para Francis Puig las penas de un año y un año y nueve meses, respectivamente.

En resumen: el PP solicita, de nuevo, un total de 10 años y nueve meses de prisión para Puig en su solicitud principal, que considera que los hechos investigados constituyen un fraude de subvenciones.

En el caso de que se considere que se trata de una estafa, la petición del Partido Popular sería de 11 años y tres meses de cárcel.

"Vocación de lucro"

Según relata el escrito de acusación, en los años 2015, 2016, 2017 y 2018, las empresas administradas del hermano de Ximo Puig "obtuvieron indebidamente subvenciones" destinadas al fomento del valenciano. En concreto, las sociedades Comunicacions dels Ports SA y MasMut Produccions SL.

A juicio del PP, Francis Puig y Adell Bover emplearon "distintos mecanismos", como partidas infladas o facturas cruzadas entre sus empresas, "para asegurar incrementar ficticiamente los gastos en que incurrían sus mercantiles, para así poder justificar subvenciones a las que no hubieran tenido derecho o, de tenerlo, en un importe muy inferior".

"Huelga señalar que el ánimo de los acusados no era únicamente obtener para sus empresas una subvención o, incluso, maximizar el importe de una subvención a la que hipotéticamente pudieran tener derecho, sino que en él radica una verdadera vocación de lucro personal directo e indirecto", concluye el escrito de acusación del PP, firmado por el abogado valenciano Víctor Soriano i Piqueras.

Finalmente, el partido solicita a la Justicia que ofrezca a la Generalitat de Cataluña, de la que Puig también se llevó subvenciones, sumarse a esta causa (lo que se conoce como "ofrecimiento de acciones") como posible perjudicada por los hechos que han sido investigados.