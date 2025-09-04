El Comité de Empresa de À Punt denuncia que podría haber 120 despidos en tres años en la cadena autonómica

Los comités de empresa de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) han denunciado que podría haber 120 despidos en tres años en la cadena autonómica, lo que supondría "casi una cuarta parte de la plantilla".

Así lo han manifestado en un comunicado, el día en el que se ha presentado la nueva programación de À Punt. En el escrito aseguran que "hay miembros de la plantilla amenazados con un despido inminente".

Según indican, "a primeros de agosto se conoció el primer despido" y aseguran que "hay catorce más que podrían perder su puesto de trabajo a lo largo del año". Se trata de trabajadores que se incorporaron tras la llamada ley Iceta "y que están a punto de cumplir los tres años de antigüedad", detallan.

Los comités denuncian que las explicaciones proporcionadas por CACVSA "no están a la altura de la gravedad de la situación" y temen que se produzca el despido de hasta 120 profesionales en los próximos tres años.

"Esta amenaza viene precedida de un goteo de despidos, presuntamente objetivos, de los que se ha informado de un día para otro a las personas afectadas, algunos de los cuales ya han acabado en los tribunales", expresan.

En el comunicado, además, exponen que la empresa mantiene en suspenso la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) "con la que dice querer reorganizar la producción".

Precisamente, en el día en el que se ha presentado la nueva temporada de À Punt, advierten que la parrilla se ha diseñado "de manera opaca, obviando horarios y forzando una reestructuración interna de la plantilla que ha roto las fronteras entre categorías y confunde lo público con lo privado".

Comités de CACVSA en el acto de la presentación de la nueva temporada de À Punt. EE

Por ejemplo, señalan que el nuevo magacín matinal tiene externalizada la parte técnica y que "pretende normalizar la incorporación de personal de productoras privadas en los estudios de À Punt".

También valoran la situación en la radio como "más extrema". "La dirección ha privatizado la parrilla casi por completo", condenan, pues hay empleados públicos "a los que se está ordenando trabajar para una empresa privada beneficiaria de una concesión".

En este sentido, el escrito concluye que la situación de la plantilla de la radiotelevisión pública está "a punto de cumplir ocho años en situación de interinidad, sin proyecto de estabilización a corto plazo y con la precariedad que comporta la ausencia de un convenio colectivo y la pérdida de instrumentos de garantías".

Desde los Comités de Empresa exigen al Gobierno valenciano "una apuesta firme por la empresa y su plantilla que ponga fin a la precariedad que comporta la incertidumbre permanente sobre su futuro".