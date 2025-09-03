Cámara de seguridad de la A-3. DGT

Valencia

Un incendio en un desguace de Quart de Poblet (Valencia) provoca una columna de humo visible desde varios kilómetros

El fuego se ha generado durante la mañana de este miércoles junto a la A-3 a la altura del Centro Comercial Bonaire.

Valencia
Publicada
Actualizada

Durante la mañana de este miércoles, un incendio junto a la autovía A-3 a la altura del Centro Comercial Bonaire ha generado una gran columna de humo visible desde varios kilómetros de distancia.

El fuego permanece activo y afecta a un desguace localizado en el polígono industrial de Quart de Poblet.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los cuerpos de Policía y Bomberos que trabajan para controlar el incendio del que todavía se desconocen las causas.

Además, tal y como informó el consistorio de la localidad a través de redes sociales, el municipio valenciano se encontraba en nivel naranja de preemergencia por incendios forestales como consecuencia de las altas temperaturas.

