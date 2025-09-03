Un incendio en un desguace de Quart de Poblet (Valencia) provoca una columna de humo visible desde varios kilómetros
El fuego se ha generado durante la mañana de este miércoles junto a la A-3 a la altura del Centro Comercial Bonaire.
Más información: Un redactor y un cámara de À Punt, agredidos por dos pastores en Alcalà de Xivert tras informar de una fuga de vacas
Durante la mañana de este miércoles, un incendio junto a la autovía A-3 a la altura del Centro Comercial Bonaire ha generado una gran columna de humo visible desde varios kilómetros de distancia.
El fuego permanece activo y afecta a un desguace localizado en el polígono industrial de Quart de Poblet.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los cuerpos de Policía y Bomberos que trabajan para controlar el incendio del que todavía se desconocen las causas.
Noticia en actualización
Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.
Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.