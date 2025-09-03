Un incendio en un desguace de Quart de Poblet (Valencia) provoca una columna de humo visible desde varios kilómetros

Durante la mañana de este miércoles, un incendio junto a la autovía A-3 a la altura del Centro Comercial Bonaire ha generado una gran columna de humo visible desde varios kilómetros de distancia.

El fuego permanece activo y afecta a un desguace localizado en el polígono industrial de Quart de Poblet.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los cuerpos de Policía y Bomberos que trabajan para controlar el incendio del que todavía se desconocen las causas.

Un hombre se atrinchera en Alfafar (Valencia) tras disparar en una discusión a un vecino, herido grave Además, tal y como informó el consistorio de la localidad a través de redes sociales, el municipio valenciano se encontraba en nivel naranja de preemergencia por incendios forestales como consecuencia de las altas temperaturas.

