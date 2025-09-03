La Generalitat investiga el hallazgo de una cámara oculta en la base de los bomberos retirados del barranco del Poyo

Las alarmas han saltado en la base de los bomberos forestales de Yátova (Valencia) y no ha sido por una emergencia, sino por un suceso llamativo que ya se está investigando.

Una cámara oculta fue hallada hace un par de semanas en uno de los despachos de esta base, justo donde trabajan los efectivos que el día de la dana se encargaron de vigilar el barranco del Poyo hasta las 14:40 horas, cuando fueron retirados.

La Conselleria de Emergencias e Interior ya ha solicitado a la Policía de la Generalitat que investigue el hallazgo, y el personal de la base perteneciente a la unidad de Buñol ya ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil, ya que se trata de un edificio de la Administración autonómica.

Desde la Conselleria de Emergencias han señalado asimismo que la dirección de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE) ha abierto un expediente para llevar a cabo una investigación interna sobre este asunto.

La portavoz socialista de Emergencias en Les Corts Valencianes, Alicia Andújar, no ha tardado en hacerse eco de lo sucedido tras adelantarlo eldiario.es. Así, ha señalado en un comunicado que se trata de "un hecho gravísimo que atenta contra los derechos de los trabajadores".

"Urgen las explicaciones sobre las prácticas mafiosas de la Generalitat con los bomberos forestales", ha asegurado. A su vez, ha pedido la comparecencia del conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama.



Andújar ha indicado que "este tipo de situaciones contra los derechos de los trabajadores públicos no es la primera vez que se dan desde que Carlos Mazón es president de la Generalitat".

De esta forma, ha recordado que en febrero "filtró una conversación privada y manipulada entre dos técnicas del 112 y de la Aemet para dar a entender que no tenían información de lo que estaba ocurriendo el día de la dana".



Para la diputada del PSPV-PSOE, los valencianos no merecen tener un gobierno autonómico "que menosprecie de esta forma a los trabajadores públicos y que esté más pendiente de pensar en cómo vulnerar sus derechos que en mejorar sus condiciones laborales".

Por su parte, la portavoz adjunta de Compromís en Les Corts Valencianes, Isaura Navarro, ha afirmado en un comunicado que se trata de "unos hechos muy preocupantes, que recuerdan precedentes recientes de la política española" en los que se han producido "casos de espionaje ilegal contra la oposición".

Para la diputada autonómica, "es alarmante que, en un contexto donde todavía quedan tantas incógnitas sobre la gestión del Consell del PP en la catástrofe del 29 de octubre, aparezcan elementos como esta cámara oculta, precisamente en la unidad que vigilaba el barranco del Poyo".

En opinión de Navarro, "quien tiene miedo a que se conozca la verdad sobre por qué se ordenó la retirada de estos bomberos, dejando sin información clave en los centros de coordinación, es quien más puede sentirse tentado a utilizar cualquier método para controlar la información".

Así, ha reclamado "una investigación exhaustiva e independiente para aclarar los hechos, y que el Consell asuma sus responsabilidades en la gestión desastrosa de la dana".

También ha afirmado que estarán atentos a "cualquier indicio de juegos sucios que buscan silenciar la verdad y proteger intereses partidistas que solo sirven para erosionar la confianza en las instituciones".