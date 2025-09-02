El nuevo radar de tramo que empezará a multar en septiembre en la provincia de Valencia: ubicación confirmada

La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene un nuevo ojo para vigilar a los conductores en la provincia de Valencia. Y para multar si así lo consideran, claro.

Todo ello, como aseguran desde la DGT, es para garantizar una mayor seguridad al volante: "La velocidad está presente en 1 de cada 4 siniestros mortales en carretera en 2024".

Así, en un tramo concreto de la carretera V-30 se ubica, desde este mes de septiembre, un radar que mide la velocidad de los vehículos.

La DGT tenía para 2025 un plan que está cumpliendo: instalar 122 nuevos puntos de control de velocidad en España durante el año.

Existen varias formas de vigilar la velocidad de los conductores. La DGT utiliza herramientas como los radares fijos, los radares móviles y el control aéreo desde los helicópteros del organismo.

De esta forma, con el Plan de instalación de estos 122 nuevos puntos de control, desde la DGT buscan reducir el número no solo de siniestros mortales, sino también de heridos graves.

"Está demostrado que la velocidad no solo afecta al riesgo de verse involucrado en un siniestro de tráfico. A mayor velocidad más difícil será reaccionar a tiempo para prevenir el siniestro y más graves serán las lesiones producidas a consecuencia de éste", aseguran.

Para aumentar la prevención, desde la DGT ya han puesto en funcionamiento 32 nuevos radares en las últimas semanas. Uno de ellos es en Valencia, concretamente en la V-30, entre los kilómetros 4,65 y 8,85 en sentido decreciente hacia Alicante. La velocidad máxima es de 100 kilómetros por hora.



Como es habitual, estos nuevos puntos de control de velocidad están señalizados en la carretera, publicados en la página web de la DGT y sus ubicaciones puestas a disposición de los operadores para que los incluyan en sus navegadores.

Durante el primer mes de funcionamiento, los conductores que circulen a una velocidad superior a la permitida por las carreteras donde están ubicados estos nuevos radares, recibirán una carta informativa advirtiéndoles de que han sido captados por un radar con exceso de velocidad.

Pasado este tiempo, el conductor que supere la velocidad será sancionado y recibirá una multa con el importe correspondiente.

La evidencia

Según las estimaciones, entre el 10 y el 15 % de todos los accidentes y el 30% de los accidentes mortales son el resultado directo de exceso de velocidad o inadecuada, según el Informe temático de seguridad vial sobre velocidad publicado por el Observatorio Europeo de Seguridad Vial en 2021.

En ese informe se destacaba la prevalencia del exceso de velocidad por parte de los conductores europeos de acuerdo con los estudios de la Asociación Europea de Investigación de Encuestas (ESRA), en su Encuesta electrónica sobre las actitudes de los usuarios de la carretera.

En ese sentido, un 56,3% de los conductores europeos reconocían haber conducido deliberadamente más rápido que el límite de velocidad en zonas urbanizadas al menos una vez en el mes anterior a la realización de la encuesta.

En el caso de los conductores españoles, alrededor del 60% reconocía circular por encima de los límites de velocidad en carreteras convencionales, casi el 50% lo hace en zonas urbanas y más del 60% en autovías y autopistas.

Desde el pasado 6 de julio de 2024, todos los vehículos matriculados nuevos deben contar con una serie de funciones de seguridad avanzadas, las denominadas ADAS, entre las que se encuentra el Asistente Inteligente de Velocidad (ISA).

Este sistema, formado por el navegador del vehículo, que muestra el límite de velocidad en la vía por la que se circula, y un sistema de reconocimiento de señales que complementa la cartografía digital y detecta limitaciones temporales de velocidad, ayuda al conductor a conocer y respetar los límites de velocidad, contribuyendo de este modo a la mejora de la seguridad vial.

Además, detallan que en la última campaña celebrada en el mes de abril, entre los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y los de las policías locales de los 159 ayuntamientos participantes que se unieron, se controlaron un total de 1.609.507 vehículos y se interpusieron 93.881 denuncias.