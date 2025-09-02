La Diputación de Valencia ofrece sus recursos para el mantenimiento de los parques inundables de la zona cero

La Diputación de Valencia se ha ofrecido a la Generalitat para colaborar en el mantenimiento de la red de parques inundables que se van a construir en el sur del área metropolitana de la ciudad.

Así lo han concretado el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, y el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus. Ambos se han reunido este martes para analizar la colaboración institucional en este proyecto.

Además, Mompó ha ofrecido la ayuda de la Escuela de Capataces de la Diputación para contribuir al diseño y al mantenimiento de las 1.500 hectáreas del proyecto, que tiene como objetivo reducir los efectos de futuras riadas.

Durante el encuentro, ambos dirigentes han tratado el papel de la Diputación en el futuro mantenimiento y conservación de las zonas verdes de toda la red de parques inundables. También han hablado de la recuperación de espacios de huerta en estos corredores, según han informado fuentes de la Diputación.

El conseller ha señalado que la propuesta de la Generalitat es que los espacios agrícolas abandonados se cedan a centros escolares o escuelas de capacitación agrícola como la que gestiona la Diputación y que los puedan "poner en explotación con una gestión sostenible".

El proyecto contará con una partida de 2 millones de euros en el presupuesto de 2026, destinada a los estudios previos y el desarrollo del proyecto para su ejecución. Asimismo, la intención es licitar de manera inmediata los trabajos de consultoría en cada uno de los 18 sectores que se han analizado.

En total, el Consell destinará más de 150 millones de euros para alargar el antiguo cauce del Turia y una infraestructura similar en l'Horta Sud. Esto permitirá crear un nuevo parque metropolitano inundable y que actúe como defensa ante inundaciones y complemente las obras de encauzamiento de los barrancos que tiene que realizar el Gobierno de España.

El nuevo parque se estructurará en dos corredores verdes que conectarán l’Albufera, el Parque Natural del Turia y parte de l’Horta a lo largo de 35 kilómetros, que servirán para la regeneración de 1.500 hectáreas de suelo rústico que fueron especialmente afectadas por las riadas.

Para que este proyecto sea una realidad lo antes posible, la Generalitat ya ha fijado fecha: deberá estar preparado en 2026 y, para ello, hará uso del Plan Especial Urbanístico de Reconstrucción (PEUR).

Se trata de una herramienta urbanística que permite modificar los planes generales de ordenación urbana de una forma urgente y que sean directamente aprobados por el Consell.

