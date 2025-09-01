Sumar alega a la quita de la deuda del Gobierno: pide que asuma 7.000 millones extra de la Comunitat Valenciana

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (i) y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (d). Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Sumar, socio minoritario del Gobierno de España, ha presentado alegaciones a la quita parcial de la deuda a las comunidades autónomas con el foco puesto específicamente sobre la Comunitat Valenciana.

En concreto, la formación liderada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, exige que el Ejecutivo asuma un importe añadido a la deuda de 7.000 millones de euros en la Comunitat Valenciana como consecuencia de la situación de vulnerabilidad causada por la dana.

El principal objetivo que persigue Sumar con ello es que se asuma desde la parcela estatal la deuda adicional en esta autonomía derivada de los gastos de la dana del 29 de octubre de 2024.

El diputado de Compromís y portavoz adjunto de Sumar, Alberto Ibáñez (perteneciente a Iniciativa), ha expresado que los ministerios de la formación, a propuesta de Compromís, han presentado alegaciones para la "mejora" de la quita autonómica en "tres direcciones", con una "específica" de 7.000 millones extra.

Junto con esa medida, abogan también por la reestructuración de la deuda restante tras la quita para las autonomías con mayor carga fruto de la infrafinanciación autonómica (pasando de un tipo de interés del 3,449% al 1% y de un vencimiento del plazo de 2028 a 2078).

Por último, han incluido otra alegación con el fin de condicionar la quita a que no haya una bajada de impuestos de sucesiones y patrimonio para evitar el 'dumping fiscal'.

Ibáñez considera que "la propuesta de condonación de la deuda autonómica va en la buena dirección" y que la autonomía es "la más beneficiada por población ajustada".

Sin embargo, ha alertado de que "no resuelve el problema de fondo de la infrafinanciación ni recoge la vulnerabilidad extra que ha supuesto la dana".

Es por ello que ha instado al Ejecutivo a incluir las alegaciones. "Si el gobierno no las incluye en la propuesta lo registraremos como grupo parlamentario para que dicha propuesta sea la mejor posible", ha resaltado.

Finalmente, Ibáñez ha destacado que "la propuesta supone recoger la singularidad valenciana vivida por la dana con una condonación extra de 7.000 millones".

Además, ha subrayado que "es más justa al diseñar un nuevo mecanismo que reduzca los intereses y plazos del pago de la deuda para las CCAA más endeudadas y lucha contra el 'dumping fiscal'".

Propuesta "modesta"

Por su parte, Yolanda Díaz ha calificado este lunes la quita parcial de la deuda a las comunidades autónomas como una propuesta "modesta" que debería estar condicionada al hecho de que no exista 'dumping fiscal' entre comunidades autónomas.

"Yo creo que esta es una propuesta modesta. Desde Sumar hemos presentado observaciones a este acuerdo de condonación porque creemos que la primera cuestión que debe regir este acuerdo es que no exista 'dumping fiscal' entre comunidades autónomas. Aún no nos ha contestado el PSOE", ha señalado Díaz en una entrevista a TVE.

Además, Díaz ha puesto de manifiesto que hay comunidades infrafinanciadas "de manera científica", poniendo como ejemplo la Comunitat Valenciana, una región que "tiene que tener una dotación complementaria".

Junto con la mejora de la propuesta para abordar la situación de la la Comunitat Valenciana, Sumar propone una modificación en la exposición de motivos para sustituir la expresión "disciplina de los mercados" que figura en el primer párrafo de la página cinco del anteproyecto por "promover la recuperación de la autonomía financiera de las CCAA".