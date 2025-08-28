Muere un hombre en un tiroteo en Alaquàs (Valencia) tras recibir dos disparos delante de su hijo menor

Un hombre ha muerto en la noche de este miércoles en un barrio de la localidad valenciana de Alaquàs al recibir varios disparos ante su hijo menor.

Los hechos se han registrado poco antes de las 21.00 horas de este miércoles en el barrio de los Faroles del municipio, concretamente entre las calles Balmes y Albacete.

Al parecer, el autor de los disparos es un expresidiario que buscaba venganza, ya que la víctima habría mantenido una relación sentimental con su pareja mientras pasaba una larga temporada en prisión.

En el lugar de lo ocurrido no tardaron en llegar varios coches de la Policía Nacional, y también un equipo del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU).

Según ha adelantado el diario Las Provincias la víctima es Yampan S. M., de etnia gitana. Se trata de un hombre de unos 40 años que murió en el lugar del tiroteo tras recibir varios disparos, uno de ellos en el tórax y otro en el cuello.

Se encontraba en su domicilio viendo la televisión cuando el autor del asesinato, un expresidiario, llamó a la puerta. El hijo, al ver que preguntaban por su padre, abrió.

Al producirse los disparos, numerosos vecinos alertaron al 112 y al 091 de un tiroteo. Algunos de estos testigos también afirman que el autor de los disparos huyó rápidamente en un vehículo rojo.

La Policía continúa investigando lo ocurrido, aunque al parecer podría tratarse de un ajuste de cuentas por celos. La víctima habría mantenido una relación sentimental con la pareja del expresidiario mientras este se encontraba en prisión.

Además, la víctima fue reconocida de inmediato por la Policía, ya que contaba con antecedentes por trapicheo de drogas y conducción de vehículos sin carné. En los últimos años había sido detenido en varias ocasiones.