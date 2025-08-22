El incendio de Teresa de Cofrentes, extinguido tras arrasar con 540 hectáreas durante sus diez días activo

El incendio forestal de Teresa de Cofrentes está extinguido tras haber calcinado 540 hectáreas de terreno desde su inicio el pasado 13 de agosto. Así lo han confirmado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia este viernes.

Como informa Emergencias 112CV a través de X, en el lugar permanecerá una unidad de bomberos forestales del Consorcio Provincial realizando tareas de vigilancia.

Así, el Centro de Coordinación de Emergencias ha finalizado la situación 2 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF).

El Consorcio Provincial de Bomberos dio por estabilizado el incendio forestal de Teresa de Cofrentes el 15 de agosto, después de que consiguieran perimetrar el fuego tras afectar a aproximadamente 13 kilómetros y 504 hectáreas.

En total, el dispositivo desplegado en este incendio estos días ronda los 340 efectivos, de los cuales unos 200 son de la Comunitat Valenciana (incluyendo personal técnico, logístico, sanitario, de medio ambiente) y 140 de la Administración General del Estado (como la UME y la Guardia Civil).

El incendio fue consecuencia de un rayo y obligó al desalojo preventivo de una quincena de personas de las pedanías de El Canalón y otra cercana a la Rambla Argongeña.

El fuego llevó a Emergencias a solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), aunque tras la estabilización del incendio pidió su desactivación.

Cuando se estabilizó el incendio, los servicios de emergencias iniciaron vuelos con drones que llevaban incorporadas cámaras térmicas. De esta forma podían detectar puntos calientes y evitar su reactivación.

Más de 200 incendios

La Comunitat Valenciana ha registrado 200 incendios forestales entre el 1 de enero y el 19 de agosto de 2025, que han afectado a 737 hectáreas de superficie.

De estos dos centenares de fuegos, 74 han sido causados por rayos, 68 han sido intencionados, 27 provocados por una negligencia, 21 por causas desconocidas o bajo investigación y diez por otras causas accidentales.

Así se desprende de los datos de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, que reflejan que los incendios forestales entre 2015 y 2024 dan una media de 254 fuegos anuales con 5.028 hectáreas de superficie afectada.