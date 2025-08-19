Nacen dos bebés en un pequeño pueblo de Valencia con solo 372 vecinos y lo celebran: "Es una doble bendición"

Dafne Livier y Damián. Son los nombres de dos bebés que han nacido en un pequeño pueblo de Valencia de apenas 372 habitantes y que han celebrado como una "doble bendición".

El municipio valenciano de Zarra, situado en el Valle de Ayora ha vivido un acontecimiento "extraordinario" con el nacimiento de dos bebés con solo dos días de diferencia, lo que supone un motivo de "alegría y esperanza" para el futuro de la localidad.

Dafne Livier y Damián nacieron en la misma semana (los días 2 y 4 de julio, respectivamente) en el hospital de Almansa.

Según ha explicado el Ayuntamiento, podían haber elegido Requena, pero el acceso en coche tiene más curvas y la madre del primero, Estefanía, bromeaba con el asunto y afirmaba: "Si de normal las curvas del valle rompen filas, imaginad con las hormonas disparadas".

Además, curiosamente, las progenitoras salían de cuentas el mismo día, el 1 de julio, un dato que añade un toque especial a esta historia de "vida y arraigo", según las fuentes municipales.

"Los niños han venido para romper el silencio en un pueblo donde se respira paz", afirman desde el consistorio. Este agosto han celebrado su primer mes de vida en plenas Fiestas Patronales.

El alcalde, Raúl Martínez, ha expresado que estos nacimientos "suponen una inyección de energía y esperanza" para su pueblo y ha reconocido la importancia de reclamar servicios públicos adecuados que acompañen a quienes deciden apostar por Zarra y su futuro.

Ganaderos

Los recién nacidos hacen crecer sus familias; Damián es hermano de Joana, que tiene dos años y medio y es hija de la gaditana Estefanía y del paternero Joan.

Ellos son técnicos agrícolas, especialistas en ganadería ecológica. Llegaron a Zarra por casualidad. Actualmente regentan una con más de 450 cabras de raza premium (malagueña) -los únicos que la tienen en toda la Comunitat Valenciana-.

Ambos coinciden que han levantado su negocio por ellos mismos y que el Ayuntamiento "no se lo ha puesto difícil para implantar un negocio que le ha dado más vida al pueblo y recuperar su esencia ganadera".

De hecho, algunos vecinos les han vendido terrenos para que puedan seguir desarrollando su actividad. Es habitual ver la imagen de Joan con sus cabras pastando por sus campos de Zarra. La leche de calidad de estos jóvenes va íntegra a una empresa de la Llosa de Ranes.

De México a Zarra

Jaime (de 10 años) y Santiago (4) son hermanos de Dafne, hijos de una pareja de mexicanos: Raúl estudió en su país técnico en farmacia y biología, ahora en proceso de homologación en España, y en estos momentos trabaja como camarero en el Balneario de Cofrentes; Lorelei, en cambio, es arquitecta, aunque ahora no ejerce.

Sus pequeños cursan en la escuela rural de Zarra, "un símbolo más de la apuesta por el futuro que realiza esta familia", que vino en noviembre de 2023 tras huir de la inseguridad ciudadana de México.