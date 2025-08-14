El incendio de Teresa de Cofrentes sigue activo: siete medios aéreos y uno de Aragón trabajan en la extinción

El incendio forestal de Teresa de Cofrentes continúa activo este jueves en el interior sur de Valencia. A primera hora de esta mañana, un total de siete medios aéreos se han incorporado a las tareas de extinción.

El fuego fue provocado en la tarde de este miércoles por un rayo, en una zona de difícil acceso del municipio.

Según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, en estos momentos trabajan también en la zona ocho dotaciones y siete brigadas forestales del Consorcio Provincial de Bomberos, siete unidades terrestres de Bomberos Forestales de la Generalitat y siete autobombas, junto con un coordinador forestal y cinco agentes medioambientales.

Además, se han incorporado a los trabajos de extinción tres autobombas y tres vehículos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), y se ha solicitado la movilización de un medio aéreo de Aragón.

El incendio, originado por un rayo sobre las 15.46 horas de este miércoles, obligó a establecer la situación 2 del Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales (PEIF), y a desalojar de forma preventiva las pedanías de El Canalón y otra cercana a la Rambla Argongeña, además del municipio de Ayora.

La situación 2 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana (PEIF) contempla las emergencias provocadas por uno o varios incendios forestales que, en su evolución previsible, pueden afectar gravemente a la población y bienes de naturaleza no forestal.

Así, este nivel de alerta exige la adopción inmediata de medidas de protección y socorro. Contempla también que, a solicitud del director del PEIF, puedan ser incorporados medios extraordinarios, o puedan comportar situaciones que deriven hacia el interés nacional.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las condiciones meteorológicas han sido tranquilas durante la noche en la zona del incendio, con viento flojo, y han predominado las brisas de ladera descendentes desde la montaña hacia el fondo del valle.

La temperatura sobre las 8.30 horas era próxima a los 20 grados, con una humedad relativamente alta en la zona.

Aemet señala, además, que durante la jornada del miércoles impactaron en la Comunitat Valenciana 394 rayos, de los que 172 cayeron en la comarca de la Plana de Utiel-Requena y 135 en el Valle de Cofrentes-Ayora.

En la comarca del Alt Millars impactaron 22 rayos; en La Serranía, 20; en El Rincón de Ademuz, 15; en La Canal de Navarrés, 13, y en Els Ports, 11.

La tormenta más intensa afectó al Valle de Cofrentes-Ayora al norte de este incendio forestal, con una intensidad muy fuerte en el término de Jalance, donde se produjo un reventón húmedo, que dejó 45 l/m² acumulados (32,8 en solo 10 minutos), rachas de viento de 86 km/h y una bajada de temperatura de 17 grados en solo media hora.

Uno de los casi 400 rayos caídos, de polaridad negativa, fue detectado en la zona del incendio, en concreto, a las 15.35 horas, según las mismas fuentes.

Huelga de Bomberos

Los bomberos del Consorcio de Valencia, que llevan a cabo desde el pasado 1 de julio una huelga de celo en la que cumplen estrictamente con su horario de trabajo pero no hacen horas extraordinarias, han decidido interrumpir la medida para atender la emergencia declarada con motivo del incendio de Teresa de Cofrentes.



La decisión se tomó este miércoles al conocer la declaración del nivel 2 de la situación del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana (PEIF) por el incendio declarado por la tarde, causado por un rayo.



El secretario general de la sección sindical de UGT en el Consorcio provincial y miembro de la junta de personal, Marcel Montero, ha asegurado que cuando se declaró la huelga tenían claro que si surgía alguna emergencia como un incendio forestal o algún incidente extraordinario se pondrían a trabajar hasta que se solucionase el problema.



Los bomberos estudiarán volver a la huelga de celo cuando se reduzca el nivel de emergencia, siempre que no exista acuerdo con la dirección del Consorcio, dependiente de la Diputación de Valencia.



Según Montero, la interrupción de la huelga supone dotar de personal a la emergencia pero se mantiene el cierre diario de parques.



Cita como ejemplo el parque de Chiva, que por su ubicación es uno de los que actúa en la zona del incendio, que no pudo dar su apoyo en las labores de extinción al estar cerrado, lo que motivó que tuvieran que acudir parques voluntarios.