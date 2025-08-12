Un valenciano no se corta y estalla sobre la masificación de una playa de Antella: "Falta educación pública y en casa"

Considerada una playa fluvial, el Azud de Antella es un lugar privilegiado para bañarse y refrescarse en los días más tórridos del año. Sin embargo, la presencia de turistas ha generado quejas entre los vecinos.

Precisamente, un valenciano no se corta y estalla sobre la masificación de este paraje natural: "Falta educación pública y educación en casa". Lo comenta un usuario en un vídeo publicado en las redes sociales de À Punt, del programa A la fresca.

"Prohibición de llevar alcohol y plásticos a cualquier sitio. Se acaba el problema si no se permitiera llevar nada más que la toalla", opina el mismo.

El Azud de Antella es una pieza imprescindible de la infraestructura hidráulica de la Acequia Real del Júcar. Funciona como una presa que deriva parte de sus aguas del río a la acequia.

Con una estatura de coronación de tres metros y una longitud de la presa de 315 metros, se encuentra entre el río Júcar y los contrafuertes de la sierra de Tous.

El azud es el paraje natural más conocido de la población, y por el cual centenares de turistas llegan a visitar Antella cada año. Pero cada fin de semana la zona se abarrota, y esto provoca problemas de aparcamiento y saturación.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Antella plantea, de cara al próximo verano, regular el acceso mediante una valla perimetral de 250 metros que controle el aforo y cobrar el acceso al paraje para sufragar los costes de limpieza y vigilancia.

Muchos ven esta medida razonable porque encuentran suciedad y residuos en la zona de baño. "Me parece perfecto, porque me fui el otro día al río de Lucena y da pena de basura: gente que va a hacer sus necesidades por los caminos, bolsas de comida, papel, aluminio... una pena, la verdad. Hay que respetar los espacios naturales", sentencia otra mujer.

De hecho, en el municipio cuelgan unos carteles informativos que indican la prohibición de aparcar a quienes no residen en el pueblo, mecanismo que el consistorio ya utiliza para evitar que colapse el Azud.

Antella

Antella es una localidad con un precioso entorno fluvial en La Ribera Alta en Valencia, en la que disfrutar de la naturaleza, de zonas de baño naturales y un entorno urbano tradicional.

En el centro de la localidad se ubica la Iglesia Parroquial de la Purísima Concepción, un templo del siglo XVIII. Desde allí Turisme de la Comunitat Valenciana anima a visitar la Ermita del Cristo de la Agonía y a descubrir por el camino casas tradicionales y varios retablos cerámicos.

Estos retablos, de temática religiosa, se elaboraron a finales del siglo XVIII y principios del XIX.