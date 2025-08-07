La nueva comisionada para la dana se reúne únicamente con alcaldes del PSOE y el PP critica su "trato preferencial"

El arranque de Zulima Pérez como comisionada del Gobierno para la reconstrucción tras la dimisión de José María Ángel por el escándalo de su título falso ha llegado incluso antes de su nombramiento oficial. Lo ha hecho con un encuentro que se "presuponía privado" y que ha generado críticas por un "trato preferencial" a las localidades socialistas damnificadas por la dana.

El acto tuvo lugar este miércoles, en la sede del PSOE en la ciudad de Valencia. Un encuentro celebrado a puerta cerrada que los socialistas calificaron como "una reunión de partido" y una jornada "de trabajo" con los alcaldes, alcaldesas y concejales socialistas de municipios afectados por la riada.

Sin embargo, la cita levantó una importante polvareda en el PP, que cuestionó si el encuentro iba más allá de un acto estrictamente de "partido". Desde primera hora, de hecho, se había incluido en la agenda municipal del PSPV, la divulgada por el propio Ayuntamiento de Valencia a los medios de comunicación.

Desde el PSPV explicaron a preguntas de este diario que el hecho de incluirla en la agenda institucional obedece a que los concejales están obligados a publicar las reuniones a las que asisten de acuerdo a la Ley de Transparencia. Añadieron, además, que ya se habían producido otras reuniones de esta índole que no llegaron a trascender tiempo atrás.

Sin embargo, la agenda divulgada no solo incluía la asistencia del concejal socialista Borja Sanjuán a la reunión de partido, sino que también incluía que en ella participarían cargos del Gobierno de España. En particular, la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, y la comisionada del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez.

En ambos casos, además, se hacía mención a sus cargos en el Ejecutivo, y no a las responsabilidades que ostentan dentro del PSOE valenciano: la primera es la secretaria general, mientras que la segunda es secretaria de Ciencia, Innovación y Universidades en el PSPV.

Ambas, Morant y Pérez, junto al secretario de estado de Política Territorial, Arcadi España, "presidieron" el encuentro. Este último, sin embargo, no aparecía en la agenda institucional.

"Todavía no es comisionada"

Consciente quizás de la trascendencia de la 'foto fija' del encuentro, fue la propia Morant la que trató de mitigar la importancia de la reunión y la relevancia de la presencia de Pérez en ella: "La comisionada todavía no es comisionada", excusó a su llegada a la sede de los socialistas valencianos ubicada en la calle Hospital.

Pero, la realidad es que con esta cita la comisionada por la dana comenzó a practicar -bien sea formal o informalmente- la que será su labor y su día a día en los próximos meses: reunirse con alcaldes cuyos municipios se vieron arrasados por la dana para recoger sus preocupaciones.

Todo, 20 días antes de su nombramiento. Y a pesar de que desde el partido se esforzaban en mostrar que se trataba de un acto interno, lo cierto es que su incorporación en las agendas institucionales chocaba frontalmente con esta tesis.

Y con todo, las suspicacias que levantó en el PP fueron muchas y variadas: "¿Por qué solo alcaldes del PSOE cuyos municipios se vieron afectados el 29 de octubre? ¿Y por qué Zulima (Pérez) ha presidido la reunión?"

Reunión de los alcaldes socialistas con Zulima Pérez, Diana Morant y Arcadi España. EE

Desde el Partido Socialista insistieron en que fue una reunión de trabajo para conocer de primera mano, de los propios alcaldes, qué se ha hecho en los nueve meses que han transcurrido desde la tragedia y preparar el inicio del próximo curso político.

Las explicaciones, no obstante, no convencieron a los populares: "¿Y por qué solo con alcaldes socialistas?". En el PP tampoco admiten que Pérez "presidiera" la reunión por el mero hecho de formar parte de la ejecutiva: "El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, también lo es y no estaba en esa mesa. Los tres que lo han hecho son cargos del Gobierno de España".

El enfado en el PP no es aislado. También en las filas socialistas el encuentro generó malestar. Algunos cargos admiten que hubieran preferido mantener una reunión discreta o haber propuesto el encuentro a septiembre, cuando la comisionada "lo fuera ya oficialmente", explican a EL ESPAÑOL.

"Precipitado"

Junto con la comunicación pública de la reunión, el malestar llega por lo que rodea al cargo institucional del comisionado para la dana.

Consideran que la dimisión del excomisionado José María Ángel por las informaciones de la investigación sobre la supuesta falsificación de un título académico, todavía estaba muy reciente. Tuvo lugar hace tan solo una semana.

El hecho de que Pérez se "estrene" con un mes de antelación a su nombramiento -si bien en el PSPV subrayan que no se trata de un estreno oficial-, ha despertado alguna que otra crítica a la interna al entender que es "precipitado".

En atención a medios, sin embargo, algunos alcaldes presentes descartaron hacer declaraciones en este sentido y aseguraron que tenían "confianza" en que continuase la línea seguida por el anterior comisionado del Gobierno, a quien dedicaron un reconocimiento al inicio de la reunión.

"Muestra trato preferencial"

El malestar de algunos sectores socialistas quedó en nada en comparación con la crispación que suscitó este encuentro socialista en el Partido Popular, cuyo portavoz en Les Corts Valencianes criticó la presencia de la futura comisionada del Gobierno en el encuentro pese a no haber sido nombrada oficialmente.

El secretario general del PPCV. Kike Taberner

El secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Juanfran Pérez, cuestionó las razones esgrimidas por el PSPV para justificar que se trataba de un mero "acto de partido".

Para Pérez, este encuentro y este arranque de la futura comisionada "muestra un trato preferencial a los municipios gobernados por el PSOE y margina al resto" de localidades afectadas por la dana.

"¿No sería mejor que la primera reunión de esta comisionada, que ya no sabemos si es oficial u oficiosa, fuese con todos los alcaldes de los municipios afectados por la dana, sin distinguir color político?", reprochó el diputado y también alcalde de Finestrat.

De la misma manera, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el parlamento valenciano criticó la doble vara de medir del PSOE con respecto a las instituciones involucradas en la reconstrucción.

"Mientras nuestro vicepresidente para la reconstrucción sigue esperando respuesta a su intento de contacto -para poner en marcha la comisión mixta-, vemos cómo hoy sí hay una reunión, pero solo con alcaldes y portavoces socialistas", apostilló.