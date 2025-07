El presidente de la Diputación de Valencia se desdice ante la jueza de la dana: "No pude hablar con Mazón del Es-Alert"

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, ha declarado este jueves ante la jueza de la dana que "comprobando el horario de las llamadas es técnicamente imposible" que él "hablara del Es-Alert con Carlos Mazón" porque ésta empezó a existir a partir de las 19.00 horas.

El dirigente del PP ha respondido así a preguntas de la magistrada sobre sus contradicciones en una entrevista del programa Salvados de La Sexta en la que afirmó que creía que mantuvo una conversación telefónica con Mazón sobre la alerta.

La jueza le ha insistito mucho en este punto: "Yo no estoy investigando al presidente de la Generalitat, se investiga el proceso de toma de decisiones para los avisos a la población y cómo se adoptaron".

"Y la forma afecta a los investigados y afecta si hay una persona de más autoridad que interviene en ese proceso de decisión. Y si incurre en alguna contradicción de ese programa quiero que me diga y explique por qué", le ha espetado.

Mompó ha respondido: "En ese corte empiezo diciendo que 'sinceramente no me acuerdo', sigo diciendo que creo que 'creo que', 'supongo que', y yo creo que voy hablando y ejercicio de memoria. No me acuerdo, comprobando el horario de las llamadas es técnicamente imposible que yo hablara del El-Alert con el president porque el Es-Alert empieza a existir a partir de las 19 horas".

En este sentido, ha destacado que "estuvo hora y cincuenta minutos" grabando el programa "pero lo que se emitió fue mucho menos".

Mompó no formaba parte del Cecopi que se celebró el 29 de octubre, aunque participó en la reunión. Célebre es su frase "enviad la alerta de una puta vez".

El presidente de la Diputación de Valencia, sin embargo, ha corregido varias afirmaciones vertidas en La Sexta varios meses después de la dana. Una entrevista que en el PP ya hace tiempo que vieron como un error.

Junto a la conversación con Mazón, ha matizado otras cuestiones relevantes. Mientras en la televisión aseguró que supo del desbordamiento del Poyo alrededor de las 18 horas, este jueves ante la jueza ha comentado que "no fue hasta la noche" porque en el Cecopi "no se habló de otra cosa que no fuera de Forata".

El también presidente provincial del PP ha sido citado a las 09.30 horas, aunque ha llegado con mucha antelación a la Ciudad de la Justicia.

Concentración de bomberos a las puertas de los juzgados de Valencia. Jorge Gil / Europa Press

A las puertas se había convocado una protesta protagonizada por bomberos del Consorcio Provincial de Valencia, que han gritado consignas como 'Mompó dimissió', 'Más bomberos y menos toreros' y 'No estamos preparados para una dana'.

Cuando los manifestantes se han percatado de que no iban a presenciar el acceso a la Ciudad de la Justicia de Mompó y de que este no iba a "dignarse a mirarlos a los ojos" han mostrado su rechazo y han criticado esta actitud, que han calificado de "cobarde".