El PSOE evita en Valencia condenar "las conductas machistas de los audios de Ábalos, Cerdán y Koldo"

El PSPV votará previsiblemente este jueves en el pleno de Les Corts Valencianes en contra de la proposición no de ley registrada por el Partido Popular que pide condenar las conductas machistas que se desprenden de los audios del caso Koldo.

En concreto, el texto insta al Consell a dirigirse al Gobierno de España para que condene las "conductas vejatorias, machistas y denigrantes hacia las mujeres que se desprenden de los audios y testimonios conocidos en relación con José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo".

En el mismo punto, los populares también piden que se exijan "las correspondientes responsabilidades políticas a los dirigentes implicados". Así como que se "investigue y evalúe la posible existencia de redes de explotación sexual amparadas bajo cobertura institucional o política".

El texto, además, reclama la elaboración de una ley integral contra la trata con fines de explotación sexual. Una norma que, no obstante, ya se está tramitando desde el Ministerio de Igualdad que dirige Ana Redondo.

El resto de la PNL manifiesta el "absoluto rechazo y condena a cualquier forma de utilización de las mujeres como mercancía, así como al uso de poder e influencia política para acceder a favores personales".

Exige, asimismo, la retirada de "cualquier distinción que haya sido concedida por José Luis Ábalos o cualquier otro implicado".

Los socialistas no revelaron en tribuna de forma explícita qué votarán en esta PNL, pero la intervención de su diputada María José Salvador en el pleno de este miércoles no dejó margen a la duda: criticó la iniciativa por "oportunista", "cínica" y afeó que su partido no permitirá "lecciones del PP" en la defensa de las mujeres.

La parlamentaria les acusó de tener "doble moral", pues en la misma sesión plenaria el PP se ha mostrado contrario a apoyar la reforma de la Ley de Carreteras y la de Espectáculos impulsada por los socialistas que buscan castigar a los proxenetas y clientes de prostitución.

"Ustedes se han posicionado en contra de la abolición de la prostitución y esta propuesta es de un cinismo infinito", advirtió la también exconsellera de Vivienda. "Claro que esos audios no nos representan y nos repugnan. Lo hemos dicho alto y claro", sostuvo.

"Miren si nos representan poco que ninguno de los referenciados en la PNL son ya militantes del PSOE. Cerdán ha entrado en la cárcel sin carnet del PSOE, donde no hay espacio para personas que se expresen en esos términos. Ese es nuestro listón", defendió la diputada socialista.

En este sentido, advirtió a la bancada del PP que no pueden dar "lecciones de nada" en estos temas. "¿O hablamos de Emarsa y las traductoras rumanas?", preguntó Salvador en relación a la sentencia del caso Emarsa, empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo.

Un fallo en el que la Audiencia de Valencia detalló año a año viajes personales que realizaron los condenados a Rumanía para, supuestamente, "negociar con empresarias y traductoras rumanas, que eran mujeres explotadas sexualmente por una red de proxenetas de la Costa Blanca".

Del mismo modo, tampoco Compromís parece que vaya a apoyar esta iniciativa. La diputada Verónica Ruiz la tildó de "politiquería de baja estopa" y presentó una enmienda para que el PP "condene los tratos vejatorios vengan de donde vengan".

"También que se rompan pactos con aquellos condenados con sentencia firme por violencia machista", añadió la parlamentaria en relación al diputado Carlos Flores Juberías, de Vox. Solo en caso de aceptar estos cambios, estarían dispuestos a apoyar el texto del PP.

El PP rechaza multar a proxenetas y puteros

Por lo pronto, no hay acuerdo y los partidos se abocan este jueves a la mera votación de las iniciativas y una expuesta división. Por un lado, la izquierda rechaza la PNL del Partido Popular, mientras los populares y Vox rechazan de la misma manera castigar la prostitución.

El debate sobre las dos proposiciones de ley impulsadas por el PSOE se remonta a noviembre de 2023, apenas unos meses después del cambio de gobierno.

En concreto, este jueves se vota la modificación de las leyes de Carreteras y la de Espectáculos Públicos. Dos reformas pretendidas en su momento por la exconsellera de Justicia Gabriela Bravo.

El objetivo principal era multar a proxenetas y puteros. Y en el momento en el que llegaron a la comisión para tramitarse obtuvieron el visto bueno de todos los partidos en el Parlamento valenciano para seguir su curso.

Hubo unanimidad en la toma en consideración. Eso sí, PP y Vox anunciaron enmiendas para mejorar el texto legal. No obstante, y a pesar de los reparos que pudieran poner, la unanimidad hacía pensar que fuera posible el entendimiento llegado el debate final.

A pesar de todo, ninguno llegó a presentar enmiendas en marzo de 2024, cuando se abrió el plazo para ello. Y a pesar de que desde tres meses después la comisión estaba lista para acoger el debate sobre las leyes tras finalizar el plazo de participación ciudadana, no fue convocada hasta un año después: en junio de 2025.

Partido Popular y Vox, que tienen mayoría en la comisión, la convocaron pocos días después de que se hicieran públicos los audios del caso Koldo en los que se escucha al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y al propio Koldo cómo escogían prostitutas.

La diputada del PP en la comisión, Verónica Marcos, advirtió en aquella jornada que las normas impulsadas por los socialistas eran "puro postureo" y un "parche que no protege a las mujeres prostituidas ni les dan una salida".

Asimismo, también advirtió que detrás de "la bandera de igualdad y feminismo" que defiende el PSOE se esconden "catálogos de prostitutas a las que colocar para la satisfacción de algunos dirigentes socialistas".

Una tesis que defendió este miércoles para justificar el voto contrario a la modificación de las leyes que pretendían perseguir a proxenetas y clientes de prostitución: "No cuenten con el PP para este paripé". Posición a la que también se sumará Vox este jueves.