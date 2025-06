La jueza de la dana pide los informes de seguimiento del Cecopi: el de las 16.45 no alertaba del riesgo en el Poyo

La jueza de la dana ha solicitado una serie de diligencias tras las últimas declaraciones de testigos en el juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja.

La magistrada ha requerido al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat los informes de seguimiento con los que contó el Cecopi antes de su convocatoria a las 17.00 horas.

Son los documentos oficiales de Emergencias en los que tenía que constar toda la información actualizada de la jornada: los avisos meteorológicos, la información pluvio-hidrológica, los recursos movilizados, la red de comunicaciones, las incidencias, las llamadas del 112...

Uno de ellos ya consta incorporado a la causa. Se trata del de las 16.45 horas y en él no se mencionan posibles riesgos en el barranco del Poyo, aquel que ocasionó la mayoría de las muertes.

El informe da cuenta de las alertas de la Aemet -naranja que luego pasa a rojo en toda la provincia de Valencia- y de las alertas hidrológicas. En este último caso incluso de manera confusa.

Por ejemplo, el documento refleja que a las 12.15 se emite Aviso Especial por alerta hidrológica (emergencia Situación 0) en la cuenca del rio Magro y la Rambla del Poyo.

Unas páginas más adelante, sin embargo, señala que las precipitaciones están afectando al río Magro, "pero hasta el momento no tenemos ninguna alerta hidrológica".

La informe indica que a las 16:00 se había consultado con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y que les informó de que el río llevaba un caudal de 409m3/sg en el aforo Huerto Mulet (Algemesí).

En cuanto a la información pluvio-hidrológica, el documento dice: "Las precipitaciones están produciendo inundaciones in situ, no por desbordamiento. De momento no hay información de que la hidrología esté dando problemas".

De las llamadas del 112, el informe únicamente mencionaba el número: 722 entre las 7.00 de la mañana y las 16.20 de la tarde. La mayoría se concentraban en La Ribera Alta.

Respecto a la movilización de recursos, el documento refleja que a las 12.20 se contacta con los Bomberos para solicitar efectivos de vigilancia del río Magro en la zona de Carlet y la Rambla del Poyo en la zona de Riba-roja y Paiporta.

Son aquellos que fueron retirados al mediodía por parte del Consorcio Provincial de Bomberos en una polémica que todavía colea.

Los SMS de la Conselleria

La jueza de la dana ha pedido igualmente la copia de todos los correos del que fuera secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, a los miembros del Cecopi; así como la copia de los SMS que recibió el llamado Grupo Permanente de la Emergencia.

La solicitud se produce después de que una técnica que trabajó en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat el día de la tragedia explicara ante la jueza que la cúpula de la Conselleria recibía por SMS información de la situación.

Esta testigo mencionó, por ejemplo, que en éstos incluían llamadas al 112, avisos, ubicación, movilización de medios para rescates, etc.

Así, explicó que era enviada a miembros del grupo permanente, conformado por el secretario autonómico de Emergencias (Argüeso) o el subdirector general de Emergencias (Jorge Suárez).

También por Policía de la Generalitat y prensa, aunque no sabía si había más miembros. "Se envía a través de Coordcom (el sistema de comunicación interno de Emergencias), de modo que ese grupo es receptor de los mensajes que envía Coordcom", señaló en su declaración.

Eso sí, respecto a la exconsellera Salomé Pradas, la testigo aclaró hasta en tres ocasiones que esos SMS no los recibía ella.

Después de esta declaración, Argüeso aportó sus SMS. En ellos tampoco se mencionaba el desbordamiento del barranco del Poyo.

Rechaza pedir la imputación de Mazón

Por otra parte, la jueza de la dana ha rechazado de nuevo solicitar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la imputación del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

En un auto, la magistrada desestima otra vez la solicitud, basada en que no pidió la declaración de emergencia nacional al Gobierno central.

Explica que no es el momento de elevar una exposición razonada al TSJCV -el único que puede investigar a Mazón al encontrarse aforado- porque la instrucción no está finalizada.

Igualmente, la magistrada ha denegado de nuevo la solicitud para que declare como testigo Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, aquella jornada en El Ventorro.