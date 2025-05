El PP valenciano defiende la celebración del congreso regional aunque ve "irresponsable" hacerlo ahora

El PP de la Comunitat Valenciana ha dejado este miércoles clara su posición respecto al escenario nacional que se avecina tras el congreso nacional convocado por Alberto Núñéz Feijóo para julio: quiere que también haya cónclave regional con posterioridad, aunque no cree que se tenga que celebrar tan pronto.

"Como militante del PPCV, quiero que haya congreso en mi tierra, quiero que seamos los valencianos los que elijamos los futuros dirigentes de la Comunitat, pero creo que ahora sería una irresponsabilidad por parte del Partido Popular afrontar un congreso donde nos tenemos que centrar en la reconstrucción. Y más cuando solo nuestro partido es el que está centrándose en la reconstrucción porque los demás no están en ella", ha argumentado el portavoz popular en Les Corts y número dos del partido, Juanfran Pérez Llorca.

Este pronunciamiento llega en mitad de las informaciones, entre ellas la publicada por EL ESPAÑOL, sobre que Feijóo tomará una decisión sobre el futuro del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tras el congreso nacional del PP de julio.

David Mudarra Feijóo propondrá primarias a una sola vuelta y tomará una decisión sobre Mazón tras el congreso del PP en julio

El líder popular quiere activar, tal como ha trasladado, el "modo futuro desde ya" para tener preparada su candidatura por si Pedro Sánchez cae o trata de sorprender en cualquier momento con elecciones generales anticipadas.

Esto pasa por dos fases: una, la de tener a punto el PP a nivel orgánico (un cónclave que refuerce el liderazgo de Feijóo y renueve la cúpula) y dos, por solucionar los grandes problemas a nivel territorial.

Aquí aparece sin dudas la situación de la Comunitat Valenciana. En Génova se encuentran preocupados porque interpretan que Mazón ya les lastra en las encuestas y porque les puede afectar en el caso de que se celebren unas generales.

La operación relevo siempre había estado encima de la mesa, aunque se había convertido en un escenario improbable a corto plazo debido a la complicación. Pero ya no: Feijóo pretende tomar una decisión definitiva tras el congreso nacional, según ha podido saber este periódico.

Las dificultades sobre esta intención son numerosas: desde la salida pactada de Mazón, a la importancia de su aforamiento, al perfil político de sustituto o el papel de Vox, cuyos votos serían necesarios.

El PPCV quiere autonomía

Además, estos movimientos podrían suponer que todo lo relacionado con el partido en la Comunitat hasta las elecciones autonómicas pasaría a estar controlado directamente por Génova, que también acabaría eligiendo la candidatura a la Generalitat. Tal vez sin congreso regional, como ha venido informando este periódico.

Algo que no compartiría, en el caso de que sucediera, el PPCV, tal como ha manifestado su número dos. Así, ha indicado que, cuando pase el nacional, "se tendrán que ir poniendo fechas para los autonómicos". No obstante, ha considerado que, en unas circunstancias "tan especiales" como las que atraviesa la Comunitat Valenciana tras la dana, "lo más importante ahora es la reconstrucción y no los cambios orgánicos". Y ha reconocido que, "cuando llegue el momento", este cónclave "se tendrá que afrontar, por supuesto que sí".

Pérez Llorca, en cualquier caso, ha rechazado "perder el tiempo en especulaciones" sobre una hipotética salida de Mazón tras el cónclave nacional.

El partido, en este momento, ha afirmado, no puede "perder el tiempo en la especulación, en el runrún", porque ahora hay cosas "muy importantes" en la Comunitat Valenciana como la reconstrucción tras la dana, que es donde tiene que estar "centrada" tanto la formación como la acción de gobierno.

Respecto al congreso nacional, el secretario general del PPCV ha asegurado que se trata de una "buena noticia que sigamos fortaleciendo el partido de cara a esas elecciones generales que pueden llegar". "En cualquier país con las circunstancias que se están dando en nuestro país, con dos años sin presupuestos generales, ya se habrían convocado unas elecciones generales", ha sostenido.

Así, ha considerado "muy importante" que el PP "se siga reforzando", puesto que, a su juicio, "lo que merecemos los españoles a día de hoy es que se convoquen ya unas elecciones porque el Gobierno es incapaz de gestionar nada y ni siquiera, dos años después, de aprobar unos presupuestos". "Es una gran noticia", ha añadido.