Un técnico del ES-Alert asegura que la exconsellera Pradas ordenó que no se mandara hasta que ella lo autorizara

Un técnico que participó en el envío del ES-Alert ha declarado este martes ante la jueza de la dana que la exconsellera de Interior Salomé Pradas ordenó que la alerta no se mandara hasta que ella lo autorizara.

El empleado, interino según él mismo ha explicado, ha declarado como testigo en la causa que investiga la gestión de la tragedia. Él trabaja en el Centro de Coordinación de Emergencias y, concretamente, el día de la dana estaba en la sala de control.

Se incorporó alrededor de las 14:30 horas, que era el inicio de su jornada laboral, para atender las emergencias desde el centro de control. "Cuando yo entré ese día pude ver que no era una situación normal", ha relatado, según fuentes conocedoras del interrogatorio.

La sala, ha dicho, estaba llena de gente y había "una carga extrema de trabajo en ese momento". Al poco de incorporarse lo llamó el alcalde de Utiel, que estaba en contacto a su vez con la alcaldesa de Requena, y no podían hacerse cargo con sus recursos de lo que estaba sucediendo allí.

El alcalde, ha señalado, le transmite que debía movilizarse la UME y él se lo transmite al subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez. Entonces se les dio la orden de declarar la Emergencia 2 en esa zona y pasar la orden de movilización de la UME y la convocatoria del Cecopi.

El técnico ha indicado que recibieron muchas llamadas del 112, no sabe si sólo de Utiel-Requena o de otras zonas también y que hubo problemas a la hora de recibir esas llamadas. "La gente llamaba por todos los medios que podía", ha afirmado.

En un momento, ha comentado, se les informó de que el Cecopi estaba en marcha y se les dio la orden de preparar una notificación del archivo de caudales de la Forata. Cree que eso se produce a partir de las 17 horas.

Ahí, ha relatado, cogieron el Plan de Emergencia de la presa de Forata, identificaron todos los municipios, recopilaron los contactos y se notificó a través del sistema CoordCom (aquel que integra todas las comunicaciones internas de Emergencias en la Generalitat). Además, se llamó a todos los alcaldes uno a uno, "a los que se pudo", en la zona de aguas abajo de Forata.

Después se les notificó que la presa de Forata iba a pasar a escenario 1 y luego a 2, y tuvieron que preparar la declaración de ambas.

Los dos mensajes

En el transcurso de todo ello, ha proseguido, es cuando se les trasladó que la presa era posible que pasara a escenario 3, que implica colapso inminente, y les pidieron que fueran preparando la aplicación ES-Alert con un texto para enviar referido a la presa de Forata.

El técnico no ha podido precisar las horas porque no las recuerda. La aplicación, ha detallado, está instalada en el ordenador de ofimática, y "por razones de no perder tiempo", él estaba identificado y le cedió el puesto al jefe de análisis para que con sus credenciales entrara para redactar el mensaje y se bajó a su despacho a preparar un borrador.

Luego subió, se preparó el borrador, pero desde el Cecopi les dijeron que se descartaba ese mensaje sobre Forata. No recuerda, ha asegurado, ese primer texto literal, pero era un mensaje referido al vertido de Forata por el riesgo de colapso.

Paralelamente a ello, Jorge Suárez les dio la orden de establecer la posición 2 en toda la provincia de Valencia. Él era quien en todo momento salía del Cecopi, comunicaba las órdenes, y volvía a entrar.

A partir de ahí, ha detallado, les transmitieron que prepararan un mensaje de ES-Alert para toda la provincia. En ese lapso todas las autoridades salieron del Cecopi a la sala donde estaba el técnico. Recuerda que estaban tanto Jorge Suárez como la exconsellera Pradas.

Otro compañero suyo, también con sus credenciales, fue quien se encargó de entrar en la aplicación a redactar el mensaje. Entonces Pradas les dijo que no se enviara nada sin que ella diera el visto bueno, ha declarado ante la jueza.

La aplicación de los mensajes, ha comentado, requiere de una doble validación. Una persona lo teclea como redactor y otra ejerce de validador.

Una vez se redactó, el subdirector de Emergencias dijo que se descartara un texto en castellano e inglés, y se envió en castellano y valenciano.

Luego le dieron la orden de enviarlo, vía telefónica, a otro técnico. Pradas, ha insistido, dio la aprobación y se mandó. No pasó mucho tiempo, según él, entre la redacción del primer mensaje y del segundo.