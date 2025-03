La sexta manifestación contra Mazón exige su dimisión y reivindica la gestión de los servicios de emergencias

En el día en el que se cumplen cinco meses exactos de la fatídica dana del pasado 29 de octubre, la sexta manifestación contra Carlos Mazón ha arrancado a las 18.20 horas desde la plaza del Ayuntamiento de Valencia.

La marcha recorre las calles de las Barcas, Poeta Querol y La Paz, la plaza de la Reina, la calle Bordadores y la calle Micalet, para acabar en la plaza de la Virgen.



En esta ocasión, la cabecera de la manifestación que pide la dimisión del presidente de la Generalitat está compuesta por profesionales del 112, enfermeros, bomberos, trabajadores de servicios sociales y familiares de las víctimas mortales. Han estado precedidos de la música de dolçainas y tabalets.

La intención, según explicaron los organizadores, es dar visibilidad al "gran trabajo que hizo el personal de los servicios de emergencia" durante aquella jornada frente a la "negligente gestión de Mazón y su Gobierno".



Los convocantes son más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales, junto con las asociaciones de víctimas de la dana, los comités locales de emergencia y reconstrucción y el personal de los servicios de emergencia.



Reclaman que se "asuman las responsabilidades políticas" por la gestión de la tragedia, la dimisión de Mazón y que se haga "justicia".

También pretenden mostrar "la precariedad y el maltrato al que muchas veces están sometidas las personas trabajadoras de estos servicios", como el 112 o el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.



Asimismo, se busca visibilizar el papel del personal sanitario, de los servicios sociales y de los psicólogos y psicólogas, cuyo trabajo, aseguraron, "es clave para no dejar nadie atrás después de la catástrofe".

En la protesta, han podido verse otras pancartas con los lemas 'Malson, Picassent t'espera', 'Mazón a la prisión', 'Volem votar', 'Mazón dimissió' o '20.11, ni oblit ni perdó'. También ha habido algunas con fotos de familiares fallecidos y mensajes como 'Justicia'. Los participantes también han gritado consignas como 'Mazón dimisión' o 'asesino'.

"Que lo paguen"

Entre los asistentes a la manifestación, según informa Europa Press, ha estado María Teresa Romero Alarcón, quien perdió a su hija de 43 años, a su yerno de 45 y a su nieto de 4 al pasar cerca del barranco del Poyo en Aldaia "porque no dieron aviso en ningún sitio".

"Lo que pido es justicia, porque otra cosa no me van a dar, y que se haga la justicia bien y que lo tenga que pagar quien sea", ha aseverado.

"El que lo haya hecho mal, que hay muchas personas que lo han hecho mal, que lo paguen. Porque a mí no me van a devolver, lo que yo he perdido no me lo van a devolver. Entonces solamente que, quien lo tenga que pagar, que lo pague. Justicia es lo único que pido", ha insistido.

Manifestantes de la marcha que pide la dimisión de Mazón. Jorge Gil / Europa Press

También ha participado el bombero Nicolás Valverde, quien ha mostrado su apoyo a las víctimas y ha puesto en valor el trabajo de los bomberos, ya que cree que "se ha hecho lo que se ha podido con los medios disponibles", y ha reclamado responsabilidades.

"Independientemente de las responsabilidades judiciales que pueda haber, que para eso está la jueza trabajando, no puede ser que en una situación así estemos dando vueltas a dónde estuvo el máximo responsable del gobierno autonómico, qué hizo, cuándo vino o cuándo no vino", ha señalado.

"Creo que, para avanzar, ya que no ha sido capaz desde el primer momento de ser transparente y sincero, debería dar un paso atrás y dar la posibilidad de elecciones, de elegir", ha añadido.

Por su lado, Àngels López, enfermera en el Centro de Salud de Alzira, ha lamentado el "auténtico desastre y descontrol" del 29 de octubre, ya que considera que la Conselleria de Sanidad "no tomó ninguna medida de precaución para que las personas pudieran salvarse" pese a la alerta roja y "además estuvieron llamando a profesionales y pacientes para que pudieran acudir a consultas y tratamientos ordinarios", lo que considera "una auténtica negligencia".