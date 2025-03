Mazón se rearma tras el pacto de los Presupuestos de la Generalitat de 2025 y exhibe en Les Corts su alianza con Vox

La distancia que existe entre el bloque de izquierdas y de derechas en Les Corts Valencianes es a día de hoy prácticamente insalvable. Y la sesión de control de este miércoles al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha sido una buena muestra de ello.

El tono del debate ha sido especialmente duro desde que ha arrancado. Primero, con la renovación de la vicepresidencia segunda de la Mesa de Les Corts. Un puesto que dejó vacante Gabriela Bravo en enero y que el PP le ha quitado al PSPV tras no haber logrado cerrar un acuerdo para resbloquear la renovación de los órganos estatutarios.

La maniobra ha molestado a los socialistas y, acto seguido, su portavoz, José Muñoz, ha arrancado la sesión reclamándole la dimisión al jefe del Consell y acusándole de "no tener respeto por los fallecidos, ni credibilidad".

Tras acusarle de "no tener lo que hay que tener para declarar voluntariamente como le ha pedido la jueza de la dana", el síndic del PSPV le ha espetado que "su tiempo ha acabado" y que convoque elecciones anticipadas. "Volem votar (queremos votar)", ha zanjado.

El presidente del Gobierno valenciano le ha respondido al portavoz socialista que Pedro Sánchez "no tiene lo que hay que tener para presentar presupuestos, que son votos". "No tiene ni voluntad, ni capacidad", ha subrayado Mazón.

Asimismo ha sacado pecho de asistir al Parlamento a someterse a la sesión de control de la oposición, mientras el presidente del Gobierno no hace lo propio en el Senado. "Yo estoy donde tengo que estar, aquí, para responder lo que tengo que contestar. Desde el 12 de marzo de 2024 no comparece Sánchez ante el Senado", ha criticado.

"Cuando estaba en la oposición, el presidente defendía que sin presupuestos no hay nada que gobernar, que un gobierno sin presupuestos es como un coche sin gasolina", ha dicho Mazón parafraseando a Sánchez, a quien ha criticado por haber aprobado tres presupuestos en siete años y normalizar las prórrogas de las cuentas.

"Usan a las víctimas"

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, por su parte, ha anunciado que pasaría a tutear al presidente de la Generalitat porque ya no le tiene "ningún respeto". Y ha tildado de "vomitivo" que se haya mostrado "orgulloso de cumplir con su responsabilidad", en referencia a haber finalizado la primera fase de la reconstrucción.

"Si tienes lo que hay que tener, ¿por qué no vas a Catarroja, Algemesí o Chiva? No mereces ser presidente de la Generalitat. ¿Cuándo dimites para que el mundo sea un poco mejor?", le ha preguntado Baldoví.

En el turno de réplica, el jefe del Consell le ha acusado de "usar el dolor" de las víctimas de la dana y ha calificado de "nauseabundo" que "critiquen con tanta saña" a las víctimas que decidieron reunirse con él la semana pasada en el Palau de la Generalitat.

"Resulta nauseabundo que les critiquen porque no dicen lo que ustedes quieren que digan. No hay víctimas buenas, ni malas. Ustedes no van a decir qué víctimas lloran bien y qué víctimas lloran mal. Toda la moral que les asiste a ellas, es la que le falta a usted", le ha reprochado Mazón.

Con todo, Mazón ha contrapuesto la situación del Gobierno valenciano frente a la del Estado por haber logrado cerrar un acuerdo sobre los Presupuestos de la Generalitat de 2025, clave para la gestión de la reconstrucción tras la dana, mientras que el Ejecutivo central ha anunciado ya la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En este punto ha podido escenificar su alianza con Vox y la buena sintonía que guarda ahora mismo con el partido de Santiago Abascal. Los voxistas, de hecho, han hecho lo propio y han celebrado las cuentas que han pactado con el PP para la autonomía.

El síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos, de la misma manera que había hecho Mazón antes, ha atacado al Gobierno de Sánchez por su escasa ayuda ante la gestión de la tragedia.

Mazón, así, ha agradecido su colaboración a los que fueron sus socios en el Consell hasta julio de 2024 para tener los presupuestos de la reconstrucción.