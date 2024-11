El PSOE y Compromís piden la dimisión de Carlos Mazón por la DANA; y Vox se pregunta "dónde está la gestión" del PP

Los grupos de la oposición en el Parlamento valenciano han pedido responsabilidades al presidente Carlos Mazón por su gestión al frente de la DANA, que deja al menos 216 personas fallecidas y 16 desaparecidos, y han cuestionado su papel durante las primeras horas de la catástrofe del 29 de octubre.

El portavoz de Vox ha sido el primero en intervenir, José María Llanos, ha acusado este viernes al Gobierno central de "negligencia criminal" y de haber "omitido el deber de socorro" a los valencianos durante la dana, y ha considerado que este suceso ha demostrado "el fallo del Estado de las Autonomías".

En su intervención, Llanos también ha dirigido críticas al Consell del PP. "Usted (a Mazón) asumió el mando al acudir al CECOPI y es evidente el clamor de la calle. Ustedes nos han vendido siempre que son el partido de la gestión, ¿dónde está la gestión?".

Tras calificar de incompetente la gestión del Gobierno autonómico, con referencias directas a las conselleras Núria Montes y Salomé Pradas, el portavoz de Vox ha dirigido sus críticas a la división de competencias.

"No se han coordinado el gobierno autonómico y el nacional, se han atacado por la cara y por la espalda", ha dicho.

En referencia al Gobierno central, Llanos ha señalado que es responsable de "omisión del deber de socorro y por negligencia criminal, por no haber socorrido desde el minuto uno a todos los afectados por esta riada y por no llevar adelante las infraestructuras hídricas imprescindibles para que esta catástrofe no se hubiera producido".

José María Llanos, portavoz de Vox. José Cuéllar / Cortes Valencianas

Dirigiéndose a Mazón, ha dicho: "No cuente usted con la ayuda de un Gobierno criminal, no ceda al chantaje de quienes manejan las tragedias sin escrúpulos para sus cálculos políticos", al tiempo que ha ofrecido el apoyo de su formación.

"Nosotros estamos a disposición de todos los valencianos", ha aseverado.

El segundo portavoz de la oposición en intervenir ha sido el dirigente de Compromís, Joan Baldoví. El político valenciano ha pedido la dimisión de Mazón y le ha acusado de "mentir" en su intervención.

Además, ha lamentado que Mazón se haya convertido en un "obstáculo" para la gestión de la crisis. "Se agarra al cargo para limpiar pruebas y manipular relatos, sabe perfectamente que acabará en los tribunales", ha dicho Baldoví.

"Le pedimos formalmente la dimisión del cargo de presidente porque de su responsabilidad ya ha dimitido reiteradamente, cuando ignoró las alertas de AEMET o cuando llegó dos horas tarde al Cecopi", ha insistido.

En este sentido, ha lanzado una pregunta al presidente: "¿Dónde estaba, señor Mazón, mientras había una alerta roja desde las 7:30 horas, mientras alcaldes tomaban medidas en sus localidades y mientras se desplegaba la UME? ¿Cómo podía estar desaparecido cuando había gente que estaba siendo rescatada? ¿Por qué su Gobierno tarda tanto en mandar la alarma?"

"Hay 216 muertos que podemos ser cualquiera de nosotros. Son víctimas de su nefasta gestión. La pregunta es esta: ¿Cuántas de estas personas podrían estar vivas y en sus casas? Muchas de esas muertes eran evitables. Muchas si no hubiera sido tan incompetente y se hubiera mandado la alerta a tiempo", ha espetado.

De esta manera, ha proseguido: "Lo que nunca podemos recuperar son las 216 vidas que usted tenía la obligación de proteger. Queda clara una cosa: no son el Gobierno que les ha protegido. Y hoy no ha llegado una cosa que debería haber llegado: su dimisión. El negacionismo mata".

