Decenas de tractores "retenidos" durante horas parten hacia las zonas afectadas por la DANA: "Solo queremos ir a ayudar"

"Llevábamos desde las siete de la mañana esperando la orden para ir a Valencia, solo queremos ir a ayudar". Esta es la reivindicación de Julián, secretario de la Plataforma en Defensa del Sector Primario de Utiel-Requena, quien explica que estuvieron retenidos durante horas mientras querían ir a ayudar a los pueblos afectados por la DANA.

Desde la plataforma de agricultores de la localidad valenciana condenan que, "pese a la autorización previa de la Guardia Civil" para movilizar los equipos, el convoy ha estado retenido durante horas y finalmente ha salido a las 12:00 horas hacia Valencia, cinco horas más tarde de lo previsto.

"Teníamos todo preparado desde el lunes por la tarde, nos dio la autorización la Guardia Civil y fuimos a Aldaia a inspeccionar el terreno; pero de un momento a otro nos dijeron que la DGT no autorizaba nuestro desplazamiento", explica Julián en declaraciones a EL ESPAÑOL.

Desde hace dos días, los diferentes equipos con los que cuenta la Plataforma se han coordinado y han preparado 60 tractores junto con equipos de limpieza y material de reparación, además de dos remolques con víveres para transportar a municipios de L'Horta Sud.

"Desde la mañana de este martes, la Guardia Civil está aquí en la zona para trasladarnos a Aldaia, pero nos dicen que hasta que la DGT nos autoricé para ir no podemos ir hacia Aldaia", explica Julián.

Desde la Plataforma hay un sentimiento de incomprensión y de impotencia. "Tenemos la experiencia, los medios y queremos ayudar, no entendemos por qué no podemos ir", cuestiona Julián. "Tener medios y que no se nos escuche es lo peor", reivindica.

Además, son conscientes de que cada segundo cuenta y que es necesario que la ayuda llegue cuanto antes. "Si no se limpia rápido será más probable coger enfermedades, la gente no puede vivir entre escombros", denuncia el secretario de la Plataforma.

Imagen de un tractor de AVA-Asaja trabajando en zonas afectadas por la DANA. AVA-Asaja

Situación de Utiel

Utiel fue una de las localidades que también sufrió daños y destrozos en las zonas más cercanas al río Magro y que incluso dejó un balance de seis víctimas mortales. Sin embargo, los agricultores explican que la zona está en mucho mejor estado.

"Hemos conseguido adelantar muchas de las labores de limpieza en Utiel y eso es lo que ha hecho que podamos desplazarnos a ayudar a los pueblos afectados a Valencia", explica Julián.

La situación y la espera de la autorización está provocando nerviosismo entre los agricultores que cuentan con el respaldo de la ciudadanía y de fuerzas de seguridad de ir a ayudar a las zonas afectadas.

"Vemos que esto es un descontrol, la gente que está aquí esperando se está poniendo nerviosa, hemos dejado todo para poder ir a ayudar a Valencia", reivindica el secretario de la Plataforma. "Estamos cabreados e indignados", concluye.

"Entendemos que hay que intentar no colapsar las carreteras y los accesos, pero cada día que pasa es peor, nuestra intención es ir a ayudar", reclama Julián. En este momento, el convoy ya ha recibido la autorización de la DGT para trabajar.

Labores de limpieza en Utiel. Gabri Solera / Europa Press

Explotaciones ganaderas

La Conselleria de Agricultura ha retirado hasta el momento 2.950 animales muertos en explotaciones ganaderas de las zonas afectadas por la DANA para evitar riesgos sobre la salud pública, que es uno de los aspectos que más preocupa con respecto a vecinos y voluntarios.

Desde el pasado miércoles, a través de la empresa Tragsa y la entidad pública Vaersa, se han realizado 1.000 llamadas a todas las explotaciones ganaderas de las comarcas de L'Horta Sud, La Ribera Alta, La Ribera Baixa, Foia de Bunyol y Requena-Utiel para conocer las necesidades de las mismas.

En base a la información recabada, se ha podido proceder a la retirada de los animales muertos de 17 explotaciones de porcino, ovino, equino y avícola. También se ha atendido los avisos de recogida de cadáveres de animales en vías públicas, detalla la administración autonómica.

Además, gracias a esta encomienda del Consell se garantiza el suministro de pienso, forrajes y agua para explotaciones que estén registrando problemas en los accesos, mediante el acondicionamiento de los caminos que se han visto afectados.

Los ganaderos que requieran de estos servicios pueden llamar al 112 y la empresa Tragsa, por encomienda del Consell, procederá a la retirada de los animales sin ningún coste.

La Conselleria de Agricultura asegura que lleva a cabo "todas las medias necesarias" para atender las principales necesidades de los agricultores, ganaderos y de la industria agroalimentaria.