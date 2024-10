La DANA llega a Castellón tras arrasar Valencia: Emergencias avisa del aumento de caudales en los ríos y barrancos

La DANA ha llegado este jueves a la provincia de Castellón tras arrasar Valencia, donde ha dejado un centenar de muertos. El Centro de Coordinación de Emergencias ha emitido un aviso especial de alerta hidrológica por el aumento de caudales en ríos y barrancos de la provincia.

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha avisado del aumento de caudal en la rambla Cervera con un registro de 50 metros cúbicos por segundo y con tendencia ascendente.

Añade en el aviso de las 11.30 horas que "por extensión el resto de ramblas y barrancos están activos con previsión de que incrementen sus caudales".

Efe Al menos 92 personas muertas por las inundaciones en la provincia de Valencia

Según ha informado Emergencias en su cuenta de X, "está activada la situación 1 del Plan Especial de Inundaciones en las comarcas de Baix Maestrat, Tirig, Alcalaten y Plana Alta.

Además, se activa el seguimiento hidrológico en toda la zona al tener registros que ya superan los 150 litros por metro cuadrado y que pueden seguir a lo largo de todo el día.

Açó es Castelló, sense suspendre classes, sense alerta a la ciutadania. La gent anant a treballar i el govern callat. Açó no pot continuar així. Cal responsabilitat i governança. És necessària una reacció JA!!! pic.twitter.com/4mWUxcxYwF — Vicent Granel (@VGranelBorriana) October 31, 2024

El organismo aconseja a la población no acercarse a las riberas de los ríos y barrancos. Recomienda no cruzar los vados y evitar los pasos inferiores.

Primeros rescates

Los Bomberos del Consorcio Provincial de Castellón han rescatado a una persona en la zona de Vilafamés afectadas por las lluvias torrenciales que registra este jueves la provincia castellonense.

Además, trabajan en el rescate de otra persona que está en una caseta de campo en Sant Mateu.

Se han movilizado para colaborar con la Policía Local de Oropesa en el rescate de otras dos personas, según informa el Consorcio.

Están realizando achiques en viviendas de poblaciones de la provincia como Tirig, Sant Mateu, Catí o Vilafamés.

El litoral y el interior norte de la provincia de Castellón están este jueves en aviso nivel rojo por precipitaciones que podrían acumular 180 litros por metro cuadrado en doce horas y que, en el caso de Tirig, ya han superado los 212 litros por metro cuadrado.

La Diputación de Castellón ha informado de las carreteras cortadas en la provincia por inundaciones son la CV-137 en Cálig; la CV-200 a Almedíjar; la CV-130 a Albocàsser; la CV-1486 y CV-148 en Borseral; y la CV-15 en La Pelechaneta.

"La DANA sigue"

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado este jueves un mensaje "muy claro" advirtiendo a la ciudadanía de que las tormentas que están azotando a la Comunitat valenciana y otros territorios continuarán los próximos días.

"La DANA sigue sobre España. Se están produciendo tormentas muy intensas, ayer en Andalucía, hoy en Castellón. Vamos a seguir así gran parte de la semana".

Aemet ha trasladado este mensaje a través de su cuenta de Twitter para pedir precaución.

"No solo es que llueve sobre mojado, sino que muchos recursos están centrados en la emergencia de Valencia. Actuar con sentido común y siguiendo indicaciones de '112', Delegación de Gobierno y Bomberos".

Y ha pedido a la población que se mantenga informada. "No te confíes. No tengas sensación de falsa seguridad en zonas del litoral donde no llueve".