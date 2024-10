Aviso urgente de la Aemet en Castellón: alerta roja por la DANA que dejará lluvias torrenciales

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado este jueves un mensaje "muy claro" advirtiendo a la ciudadanía de que las tormentas que están azotando a la Comunitat valenciana y otros territorios continuarán los próximos días.

"La DANA sigue sobre España. Se están produciendo tormentas muy intensas, ayer en Andalucía, hoy en Castellón. Vamos a seguir así gran parte de la semana".

Aemet ha trasladado este mensaje a través de su cuenta de Twitter para pedir precaución.

"No solo es que llueve sobre mojado, sino que muchos recursos están centrados en la emergencia de Valencia. Actuar con sentido común y siguiendo indicaciones de '112', Delegación de Gobierno y Bomberos".

Y ha pedido a la población que se mantenga informada. "No te confíes. No tengas sensación de falsa seguridad en zonas del litoral donde no llueve".

(10.20 h) Actualización #Dana:

🌧️⛈️El Centro de Coordinación de Emergencias informa:



🔴Alerta por lluvias NIVEL ROJO en el interior norte y todo el litoral de Castellón

🟡Alerta por lluvias nivel amarillo en el interior sur de Castellón y en Valencia

🟡Alerta por tormentas nivel… pic.twitter.com/5VGoK2Cqa0 — Emergències 112CV (@GVA112) October 31, 2024

Además, desde las 9:36 de la mañana ha activado el nivel máximo rojo en la provincia de Castellón.

La lluvia ha empezado a caer con fuerza este jueves desde primera hora de la mañana en la ciudad de Castellón de la Plana.

AEMET Comunitat Valenciana ha informado de que se están produciendo tormentas muy intensas en Castellón, con acumulados superiores a 100 litros por metro cuadrado en pocas horas en una zona entre Vall d'Alba y Els Ports y la Tinença de Benifassà.

Açó es Castelló, sense suspendre classes, sense alerta a la ciutadania. La gent anant a treballar i el govern callat. Açó no pot continuar així. Cal responsabilitat i governança. És necessària una reacció JA!!! pic.twitter.com/4mWUxcxYwF — Vicent Granel (@VGranelBorriana) October 31, 2024

Barrancos

A este respecto, ha matizado que muchas víctimas de la provincia de Valencia se han producido en zonas donde no llovía arrastrados por la riada. "La crecida de un barranco se produce muy rápida", ha apostillado.

Las lluvias que se esperan este jueves en los Puertos de Beceite y el Maestrazgo, que podrían localmente superar los 100 l/m2, pueden provocar crecidas importantes en el Matarraña, Algás, Bergantes (Teruel y Castellón) y barrancos del Bajo Ebro (Tarragona), según ha informado la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Todavía esta jornada se van a mantener caudales altos poco habituales pero ordinarios en algunos ríos como el Jalón en todos sus tramos y el Huerva en el tramo bajo.

Al pobles de les comarques del nord els barrancs es desborden i s'acumulen riu avall.



A la costa l'activitat econòmica segueix.



El President promet diners a futur per tapar la seua inacció passada i actual.



Cal liderar i protegir, no tot es soluciona amb diners. pic.twitter.com/yzdmBMgPAu — Vicent Marzà 🍏 (@VicentMarza) October 31, 2024

En los ríos Mesa y el Piedra, que provocaron este miércoles inundaciones, los niveles van a reducirse mucho más lentamente que otros ríos por las características geológicas especiales de estas dos cuencas.

Los embalses han tenido un efecto laminador fundamental. Cueva Foradada redujo los caudales del tramo bajo del Martín de 120 metros cúbicos por segundo a 20; el sistema Santolea-Calanda redujo los caudales del tramo bajo del Guadalope de 400 metros cúbicos por segundo a 10, y Torcas-Mezalocha está reduciendo el caudal del Huerva de 50 metros cúbicos por segundo a 20.

Se recomienda hacer seguimiento seguir las recomendaciones de Protección Civil, así como seguir las precipitaciones en los radares de la AEMET y de los datos hidrometeorológicos de la red SAIHEbro en www.saihebro.com y en la web y avisos de la CHE www.chebro.es.