Los forenses, desbordados, inician en un sótano de los juzgados la identificación de las más de 90 víctimas

La devastación causada por la DANA en Valencia y su área metropolitana ha dejado a la población sumida en la tristeza y la incertidumbre. A la vez que los servicios de emergencia continúan rescatando a personas y salvando vidas, ha comenzado la tarea de identificar a las víctimas.

La tragedia es de tal magnitud que esa labor no está siendo fácil. Los más de 90 cuerpos sin vida hallados en los municipios afectados están siendo trasladados a la Ciudad de la Justicia de Valencia, mientras que los cuarteles de la Guardia Civil están tramitando las denuncias por desaparición.

El Instituto de Medicina Legal de Valencia, que cuenta con una contrastada experiencia en grandes catástrofes, ha activado nueve equipos forenses para que se desplacen a los lugares afectados por la DANA a fin de realizar los levantamientos de los cadáveres y realizar las reseñas pertinentes.

Los jueces de guardia de los partidos judiciales afectados están delegando estos trámites en los especialistas y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para agilizar los trámites y comunicar oficialmente a las familias los fallecimientos.

Este proceso es el que tiene en estos momentos la prioridad. Una vez recuperados y, realizados los levantamientos de los restos mortales, los cuerpos son trasladados a la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde se ha vaciado y puesto a disposición un sótano completo del aparcamiento para su recepción.

Es el paso previo a la práctica de las correspondientes autopsias y los trabajos encaminados a la identificación de los fallecidos.

Además, se van a habilitar la Jefatura Superior del Cuerpo Nacional de Policía, en la Gran Vía de Valencia, y el cuartel central de la Guardia Civil, ubicado en la calle Calamocha, para que funcionen como oficinas ante mortem, donde los familiares puedan aportar datos que ayuden al proceso de identificación.

El Instituto de Medicina Legal de Valencia está recibiendo la ayuda de forenses y auxiliares de autopsia del Instituto de Medicina Legal de Alicante y equipos de expertos de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Además, está en contacto con el Grupo de Expertos en Grandes Catástrofes por si se necesitara su auxilio.

Los familiares de los desaparecidos empezaron a llegar la tarde de este miércoles a la Ciudad de la Justicia de Valencia en busca de información.

Espera angustiosa

"Nos están diciendo que primero vayamos a presentar la denuncia a la Guardia Civil y, a partir de ahí, se pondrán en contacto con nosotros", manifestó en declaraciones a EL ESPAÑOL la familiar de un hombre desaparecido en Sedaví tras la riada.

Las familias de las víctimas se enfrentan ahora a una angustiosa espera, que se ve agravada por la incertidumbre y la desesperación por la falta de información. "No sé dónde están mis padres ni a dónde ir", explicó otro familiar.

Otro de los problemas con los que se están encontrando familias afectadas por esta catástrofe es que no pueden salir de sus municipios porque las principales vías siguen cortadas. Por ello, recurren a amigos y conocidos para que se acerquen a la Ciudad de la Justicia de Valencia en busca de información.

"Vengo a buscar a un amigo porque su familia no puede salir de casa y no tienen noticias de él desde la riada. Tampoco tienen mucha cobertura y no saben qué hacer, es muy desesperante no saber nada", lamenta otro afectado.

La tragedia ha desbordado al equipo de forenses pero los responsables del Instituto de Medicina Legal de Valencia trabajan sin descanso para ofrecer respuestas y cerrar con garantías, pero en el menor tiempo posible, este doloroso capítulo.

La identificación de cadáveres en el contexto forense se lleva a cabo mediante el proceso de comparar datos y registros conocidos de la persona desaparecida. "El grado de coincidencia determina diversos rangos de certeza según las técnicas utilizadas, lo que a su vez depende de la disponibilidad, calidad y confiabilidad del conjunto de datos y elementos obtenidos del desaparecido y del cadáver", según detalla el Ministerio de Justicia.

2.500 rescates

La Guardia Civil ha desplegado en la provincia de Valencia en torno a 750 agentes de diferentes especialidades de toda España y ha movilizado unos 300 vehículos (incluidos seis helicópteros con grúas y cámaras y varias embarcaciones) para ayudar en las labores de rescate.

Hasta ahora, se han efectuado alrededor de 2.500 rescates por componentes de la Guardia Civil, según confirmó la Comandancia de Valencia en un comunicado.

Los principales esfuerzos operativos se están destinando al auxilio y rescate de personas y la prevención de robos.

Además, también están colaborando en la identificación de cadáveres como policía judicial y se ha enviado desde Madrid como refuerzo al equipo especializado en identificación del servicio de criminalística.

Al cierre de esta edición, la Guardia Civil estimó que alrededor de 5.000 vehículos continúan bloqueados y unas 1.200 personas siguen atrapadas entre la A-3 y la A-7 en diferentes puntos.