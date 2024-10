El increíble rescate de una mujer en Utiel que se había quedado atrapada en su casa de madera con sus gatos y perro

En la población valenciana de Utiel, la DANA está causado inundaciones graves, con el río Magro completamente desbordado.

El Gobierno de España ha movilizado a petición de la Generalitat Valenciana a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para llevar a cabo rescates aéreos debido a la dificultad de acceso por vía terrestre. Un helicóptero del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia también ha sido desplegado para ayudar en estas labores.

Los vecinos están siendo evacuados de sus hogares, muchos de los cuales están completamente inundados. La UME ha pedido la colaboración de los ciudadanos que tengan barcas para ayudar a rescatar a personas mayores y otras que se encuentren atrapadas por el agua.

La situación sigue siendo crítica y los vecinos están compartiendo en redes sociales el trabajo que están realizando los efectivos de la UME para garantizar la seguridad de la población.

Uno de esos vídeos recoge el momento en el que los servicios de emergencia han rescatado a una mujer en Utiel que se había quedado atrapada con sus animales.

"Hemos conseguido que el helicóptero nos viera y rescatara a esta mujer en Utiel que se había quedado atrapada en su casa de madera con sus gatos y su perro. Increíble rescate", ha publicado en su cuenta de X el usuario Javier Ballesteros (@JaviNakama_).

En las imágenes se observa a los efectivos bajando desde un helicóptero ayudando a la mujer que permanecía en su casa totalmente anegada a la espera de recibir ayuda.

Barrios inundados

El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, ha indicado a EFE que los daños materiales que está dejando el temporal de lluvias en la localidad van a ser "extraordinarios, cuantiosos y de una cifra estratosférica". Pero la prioridad en estos momentos es rescatar a las personas que están en barrios inundados.



Gabaldón ha explicado que se trata de los barrios de La Fuente y San Agustín, que están inundados y completamente incomunicados, y ha señalado que de momento la Unidad Militar de Emergencias no ha podido acceder aún a la zona.



"Todavía no podemos evaluar los daños porque aún estamos en medio de la DANA, todavía en alerta roja y todavía con mucha gente por rescatar, y ese es el mayor de los problemas", ha insistido el alcalde de este municipio de 11.600 habitantes ubicado a 83 kilómetros de la capital valenciana.



Una vecina del municipio ha señalado que la lluvia que ha caído ha sido "una locura, ni en las peores previsiones" se lo esperaban, y ha dejado zonas convertidas "en un río", en las que no se puede ni entrar ni salir, así como casas inundadas hasta los segundos pisos y garajes anegados.



En la vecina localidad de Requena, el teniente de alcalde, Alberto García, ha explicado que están estudiando espacios en los que se pueda acoger a gente que no pueda regresar a sus casas en Utiel después de trabajar, localidad a la que no se puede acceder desde Requena, ni tampoco a la pedanía de El Pontón.

El Ayuntamiento de Requena ha avisado al vecindario para que se quede en sus casas y ha informado de que las zonas más afectadas hasta el momento son los Puentes de Santa Cruz, el Puente del Pontón, la rotonda de entrada por el barrio San José, la rotonda del medio, la calle Constitución y la Rambla de San Antonio.

Circulación

La circulación continúa parada en la autovía A-3 de Madrid entre Utiel y Requena por acumulación de agua en la vía. También se han producido dos vuelcos de camión en la A-7 a su paso por Alginet, con varios kilómetros de retención.

Según informa el Centro de Gestión de Tráfico, en Chiva en la A-3 no se puede circular en sentido Madrid y, en dirección contraria se ha establecido un desvío en Minglanilla (Cuenca).

En la A-7 se han producido dos accidentes con vuelco de camión en Alginet que han provocado retenciones de 7 kilómetros en sentido Valencia y dos en sentido Alicante, y hay un carril cortado en ambos sentidos.

Asimismo, en la A-7 en Benifaió ha habido un alcance múltiple y la autovía permanece cortada en sentido Alicante.



En cuanto al transporte ferroviario, por acumulación de agua en la infraestructura entre Siete Aguas y Chiva, se encuentra interrumpida temporalmente y de manera preventiva la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Valencia.

Además, está interrumpida la circulación en la línea Utiel-València Nord del núcleo de cercanías de Valencia.

Metrovalencia mantiene interrumpida la circulación de los trenes entre Picassent y Castelló debido a la lluvia