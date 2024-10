Una riada se lleva por delante un puente, corta carreteras y arrasa el centro de varios pueblos de Valencia

El río Magro se ha desbordado esta tarde a su paso por los municipios valencianos de Carlet y de Algemesí, horas después de que también lo haya hecho en Utiel.

Además, una riada se ha llevado por delante un puente en la localidad de Picanya y ha inundado el centro de la población de Chiva.

"La riada se acaba de llevar un puente. ¡Impresionante! Nos llega el vídeo por WhatsApp y desconocemos al autor. Mucha precaución en las ramblas, ríos y barrancos. En Paiporta no llueve, pero el agua les llega de más hacia arriba", ha publicado en su cuenta de X la Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET).

En Carlet, el Ayuntamiento ha informado que se ha cortado el puente sobre el río Magro, al que han caído varios árboles, mientras que Algemesí ha activado el Plan Territorial de Emergencias por el desbordamiento del río, y se ha pedido al vecindario que se concentre en las partes altas de las viviendas.



El Ayuntamiento de Algemesí ha pedido a la población que evite los desplazamientos, que no salga de sus casas y que no coja los vehículos, mientras que ha suspendido la actividad educativa para este miércoles y ha pedido que no se saturen las líneas del 112 y de la Policía Local si no es estrictamente necesario.



El Centro de Coordinación de Emergencias había emitido un aviso especial de alerta hidrológica por el aumento de caudal en el río Magro, que podría alcanzar los mil metros cúbicos por segundo aguas abajo del embalse de Forata (Yátova, Valencia) como consecuencia de la precipitación acumulada.

Pareix que la riuada s'acaba d'emportar un pont a Paiporta. Impressionant! Ens arriba el vídeo per WhatsApp i desconeixem l'autor.



Molta precaució a les rambles, rius i barrancs. A Paiporta no plou però l'aigua els arriba de més cap amunt. pic.twitter.com/LPWrqFtdCQ — AVAMET (@avamet) October 29, 2024

Río Júcar

El Ayuntamiento de Cullera (Valencia) ha informado de que el río Júcar a su paso por el municipio presenta un alto caudal como consecuencia de las abundantes lluvias caídas en la zona y ha procedido a cortar los caminos del Marenyet y la Escollera, para evitar la circulación de vehículos y personas.



Señala asimismo en un comunicado que se está acumulando mucha agua y cañas en el transcurso por el Azud de la Marquesa hasta la desembocadura del Júcar, sobre todo en los tramos finales del río en ambas partes.

Paiporta hace 15 min pic.twitter.com/OTOxThngKg — Seko (@Seekkoo_) October 29, 2024



El consistorio ha procedido asimismo a cortar el camino del Ràfol por acumulación de agua bajo el propio puente, mientras los parques y jardines de la localidad permanecen cerrados durante todo el día, ya que el fuerte viento ha provocado la rotura y caída de árboles en el municipio.



El consistorio está actualizando e informando la ciudadanía a través de sus perfiles oficiales en redes sociales para que en todo momento extreme precauciones, eviten salidas innecesarias y no utilicen el vehículo si no es estrictamente necesario.

Vuelos

Aena ha informado de que la meteorología adversa, con la DANA en pleno episodio de lluvias torrenciales y fuertes rachas de viento en la provincia de Valencia, ha obligado al desvío de seis vuelos con destino a Valencia a otros aeropuertos y la cancelación de otros tres de salida.



Los vuelos desviados han sido los siguientes: uno procedente de Zúrich y otro de Ámsterdam han sido dirigidos a Barcelona; otros tres vuelos con origen en Bérgamo, Pisa y Palma que han sido desviados a Alicante; y un sexto, procedente de Estambul, desviado a Ibiza.



Además, ha habido tres cancelaciones de vuelos con salida del aeropuerto de Valencia con destino a Ámsterdam, Múnich y Núremberg, han informado EFE fuentes de Aena