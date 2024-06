Sandra Gómez: "Me quedo con lo bueno de mi Gobierno con Joan Ribó, porque gana por goleada"

Sandra Gómez atiende a EL ESPAÑOL en El Cabañal, su barrio, del que está a punto de marchar para trasladar su residencia y la de su familia a Bruselas. La exvicealcaldesa de Valencia entrega el testigo a nuevos referentes del Grupo Municipal Socialista y, a su vez, toma ella el de Inmaculada Rodríguez Piñero. "Inma ha sido una referente, más allá de ser eurodiputada socialista, yo creo que ha sido 'la eurodiputada valenciana'", afirma.

Deja el consistorio orgullosa del trabajo realizado junto al exalcalde Joan Ribó. "Se hicieron muchísimas cosas. Lo bueno gana por goleada", asevera. Pero también se muestra crítica con la reacción postelectoral de Compromís. "Al principio realizaron un enfoque equivocado. Ellos perdieron un concejal. Perdieron ellos las elecciones y el gobierno. Y a veces la tentación es echar la culpa del de al lado", asevera.

Sobre el primer año de la vencedora de aquellos comicios, María José Catalá, se muestra perpleja. "Yo, sinceramente, me esperaba más de ella. Tengo que decir que me he quedado, objetivamente, bastante sorprendida. No me imaginaba un primer año así, un inicio de gobierno tan lleno de polémicas", asegura.

¿Con qué se queda de estos ocho años de concejal y vicealcaldesa de Valencia? ¿Por qué le gustaría ser recordada?

¿Por qué me gustaría que me recordaran? Pues yo creo que el cambio de la ciudad de Valencia es indiscutible. Cogimos una ciudad que no tenía un proyecto, una ciudad paralizada, una ciudad en decadencia, que se había quedado atrás y que se había quedado anclada en el siglo XX. Además, con una crisis reputacional, de paro y de actividad muy importante. Y todo eso cambió.

En estos ocho años, de forma indiscutible, pusimos a Valencia en su mejor momento. Mejores cifras de empleo, mejores cifras de gestión económica y de deuda, pero, sobre todo, era una ciudad que miraba al futuro.

Conseguimos el reconocimiento de Capital Verde Europea con una transformación valiente de nuestros espacios, haciéndolos más saludables, más verdes, más peatonales.

Y luego, algo en lo que yo creo que también he tenido una impronta: la regeneración del Frente Marítimo y, especialmente, del Cabañal. Pero también de la Malvarrosa. Con la rehabilitación de un barrio que querían destruir.

Sandra Gómez. Vicent Bosch

¿Son sus actuaciones urbanísticas su mayor legado?

Desde mi área de Urbanismo y desde el Partido Socialista impulsamos el proyecto 'Valencia, ciudad de plazas', en plazas con las que hoy todo el mundo se siente tan reconocido. La peatonalización de la Plaza del Mercado o de la Lonja, como las más visibles. O la futura peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento, que dejamos preparada, o la de la Plaza San Agustín.

Pero no solo quisimos que fueran las grandes plazas de la ciudad. También las plazas de nuestros barrios. Impulsamos una apuesta decidida para que las rotondas o los solares dejaran de ser estacionamientos al aire libre para convertirse en plazas para sus barrios.

Y generamos verdaderos epicentros de barrio, como las plazas de pueblo en el Cabañal, en San Marcelino, en la Malvarrosa, en Rojas Clemente, en San Sebastián. En barrios que, de repente, se encontraron con un espacio en el que estar, encontrarse o disfrutar con sus vecinos.

También impulsamos la reurbanización de las grandes avenidas. Nosotros teníamos la ambición de pacificar el tráfico. Y solicitamos distintos fondos europeos que hoy el Partido Popular no quiere ejecutar, como es el de Pérez Galdós. Queríamos que dejara de ser la avenida Pérez Galdós para ser el paseo Pérez Galdós. Más amable, más humanizado y, sobre todo, más saludable y vivible para sus vecinos.

"Le he transmitido muchas veces a la gente de Compromís que, más allá de las discrepancias, nos quedemos con lo bueno, porque gana por goleada"

Tuvo usted palabras muy cariñosas para el exalcalde Joan Ribó cuando se produjo su despedida. Hizo un balance similar al que acaba de realizar. Pero también hubo discrepancias célebres entre ustedes. ¿Con qué se queda?

Me quedo con lo bueno siempre. Yo ya lo he dicho en distintas ocasiones. Una vez se produjo el cambio de gobierno en 2015, era normal que, en un gobierno con partidos tan distintos, aunque ambos con una visión progresista, hubiera diferentes enfoques.

Pero yo creo que este ayuntamiento funcionó, que siempre nos pusimos de acuerdo. Porque entendíamos que la estabilidad de la ciudad iba por delante de los acentos de cada partido. Cosa que, por cierto, hoy no pasa entre PP y Vox.

Yo no recuerdo que durante nuestros años de gobierno un grupo dejara plantado a otro en una votación. Como sí que le ha pasado a la señora Catalá, a la que Vox dejó plantada en la modificación de crédito. Ni más ni menos. Fue un ridículo bastante importante.

Me parece importante, y así se lo he transmitido muchas veces a la gente de Compromís, que, más allá de las discrepancias, nos quedemos con lo bueno. Porque se hicieron muchísimas cosas. Lo bueno gana por goleada.

Y nada le gustaría más a la derecha que, una vez acabado este gobierno, alguno cayera en la tentación de hacer un balance negativo para intentar diferenciarse o arañar votos. Creo que es un error que espero que en el que Compromís no caiga.

"Compromís perdió un concejal. Perdieron ellos las elecciones y el gobierno. Y a veces la tentación es echar la culpa del de al lado"

¿Lo dice por algo en concreto? ¿Cree que se están emitiendo balances negativos desde Compromís del gobierno municipal que compartieron?

No. Pero sí que creo que, al principio, realizaron un enfoque equivocado. Ellos perdieron un concejal y, obviamente, perdieron ellos las elecciones y el gobierno. Y a veces la tentación es echar la culpa del de al lado. Y yo creo que lo primero que deberían hacer es autocrítica. Creo que no hay mejor cartel electoral que estar orgulloso de lo que has hecho y de tu gestión.

Sandra Gómez. Vicent Bosch

¿Defiende entonces que la convivencia entre PP y Vox en el Ayuntamiento de Valencia es mucho peor que la de Compromís con el PSPV-PSOE?

Sin duda. No puedo decir otra cosa. Las pataletas públicas son continuas. Desde algo tan absurdo como cómo se organiza el día de la infancia hasta cosas graves de verdad como no aprobar una modificación de crédito de varios millones de euros en los que estaban pendientes, por ejemplo, pagar a los afectados del incendio de Campanar. Ahí está lo ocurrido.

Ellos sabrán por qué, pero no es un único gobierno. Y creo que la señora Catalá está demostrando mucha debilidad. Porque continuamente Vox está marcando la agenda política. Vox se planta y ella claudica.

"Yo, sinceramente, me esperaba más de María José Catalá. Me he quedado sorprendida. No me imaginaba un primer año tan lleno de polémicas"

Yo, sinceramente, me esperaba más de ella. Tengo que decir que me he quedado, objetivamente, bastante sorprendida. No me imaginaba un primer año así, un inicio de gobierno tan lleno de polémicas.

Y por cierto, también vacía de proyectos, porque tampoco sé muy bien qué han hecho en este año. Sinceramente. Y me esperaba más. Me esperaba más de Catalá y del gobierno.

Ha hablado usted de las "pataletas", de la votación que bloqueó el pago de ayudas e inversiones. ¿Cree que Vox está siendo un socio desleal al PP de Catalá?

Vox es la extrema derecha, y la señora Catalá ha decidido que forme parte de su día a día y de la gestión de su gobierno. Ella es rehén de su decisión. Es una alcaldesa que se deja arrastrar por las posiciones de Vox, bien por comodidad o bien por cobardía. Ninguna de las dos opciones me vale.

Ella podría plantear sus propias posiciones, y no lo hace. Se niega en un pleno a reprobar a la concejal de Vox Cecilia Herrero por sus comentarios claramente racistas. Se niega a cesar en sus competencias a Pepe Gosálvez por negar el cambio climático, por ser un negacionista del cambio climático gestionando la albufera, alguien que mereció una reprobación del comisario europeo.

Tenemos a unos socios del Gobierno que, directamente, celebran que el 8 de marzo no se conmemore desde el Ayuntamiento, o que insta que el Ayuntamiento no colabore en el Día del Orgullo. Son decisiones que, lo siento mucho, pero no son de Vox, son de quien preside el Ayuntamiento de Valencia, que es la señora Catalá.

Yo, si alguna vez tuve que hacer en alguna ocasión una evaluación poco habitual de algún miembro de mi gobierno, lo hice. Hubo polémicas en las que yo entendía que no se había mantenido una línea correcta por parte de algún miembro del gobierno, y me desmarqué. Y Ribó incluso lo hizo con algún miembro de Compromís.

El Pleno, por unanimidad, votó a favor de restringir las viviendas turísticas con la aprobación de una moratoria a la concesión de nuevas licencias ¿Lo celebra?

Bueno, yo no puedo celebrar que haya 3.500 nuevos apartamentos ilegales en un año. La moratoria llega tarde, muy tarde. Estaba preparada. Y, de hecho, es que es la mía. Es exactamente reproducción de la mía. La metieron en un cajón.

Y solo cuando el Partido Popular ha dado permiso, porque José Luis Martínez Almeida lo ha decidido, la señora Catalá se ha visto arrastrada a hacerlo y porque estamos en plena convocatoria electoral.

"Solo en el primer año de Catalá, los apartamentos turísticos legales han crecido en más de 1.000. Ha habido un claro efecto llamada"

Este problema había ido a más. Tenemos 3.500 nuevos apartamentos turísticos ilegales en solo un año. Y no lo digo yo, lo dice su propio informe. Llegamos 3.500 apartamentos turísticos tarde. 3.500 viviendas perdidas, que no es poca cosa. Solo en un año.

Cabe subrayar que solo se habían pedido 92 licencias desde el año 2009 hasta el año 2022, que es cuando nosotros dejamos el gobierno. En cambio, solo en su primer año, los apartamentos turísticos legales han crecido en más de 1.000. Ha habido un claro efecto llamada desde su llegada.

Sandra Gómez. Vicent Bosch

¿Pudo su gobierno haber abordado este escenario con mayor firmeza al principio?

No. Ahí están las cifras. Nosotros éramos muy restrictivos. Fueron 92 licencias en 8 años frente a sus mil en un año, con 3.500 apartamentos ilegales en el mismo periodo. Nosotros no mandábamos continuamente mensajes de que esto era el salvaje oeste. Lo siento, pero no. No puedo asumir lo que ha pasado en el último año, porque ya no lo digo yo, lo dice el propio informe del Ayuntamiento de Valencia.

Hay un claro 'efecto Catalá' con los apartamentos turísticos. Ella, y lo podéis ver, está en la hemeroteca, ha hecho continuas referencias a que no iba a prorrogarlo, a que hacerlo era irregular, a que estaba a favor de la libertad.

Y medidas como quitar el 20% del IBI a los fondos buitre y a sociedades que gestionan patrimonio, también han tenido un efecto llamada. Calculamos que a algunos usuarios de Airbnb se les ha perdonado hasta 50.000 euros en impuestos.

Sobre Peter Lim y el enredo sobre la culminación del Nou Mestalla. Desde fuera da la impresión de que están todos los partidos más pendientes de atribuir a su adversario afinidad con el dueño del Valencia CF que de solucionar el problema urbanístico...

Bueno, yo solo puedo hablar de lo que he hecho, de mi coherencia durante los últimos cinco años.

Yo fui la que impulsó la anulación de la ATE. Al final el TSJ me ha dado la razón, después de una campaña política y personal por parte, por cierto, de todos los partidos contra mí. Aunque ahora es momento de sumar, hay que también decir la verdad.

Tanto el Partido Popular como Compromís tuvieron aliados en esta cuestión que, desde luego, no remaban a favor de la ciudad. Se han hecho campañas incluso de insultos personales, de mentiras y de difamación.

"Yo estoy absolutamente convencida de que Catalá quiere ponerle las cosas fáciles a Peter Lim. Ella sabrá por qué"

Nosotros deshicimos el pelotazo urbanístico del Partido Popular y hoy es responsabilidad de la señora Catalá, que es la que es alcaldesa, seguir la senda que le dejamos marcada.

No quiere hacerlo, ¿por qué? Yo estoy absolutamente convencida de que quiere ponerle las cosas fáciles. Ella sabrá por qué. Anil Murthy dijo en uno de los audios que el PP colaboraba y era aliado de Lim.

Pero Catalá ha reiterado en varias ocasiones que quiere sacar adelante las fichas urbanísticas elaboradas por el PSOE. ¿Por qué esta voluntad no deriva en una posición común?

Porque las fichas urbanísticas iban asociadas a un convenio de obligaciones que ahora no quiere traer. El convenio es el que marca las condiciones del estadio. Para mí, una cosa iba con la otra.

Cuando firmas un contrato, de lo que sea, te ponen derechos y deberes, ¿verdad? Las fichas establecen los derechos y el convenio establece las obligaciones. Y la señora Catalá quiere que aprobemos unas fichas sin las obligaciones, que es el convenio. ¿Por qué voy a tener que aprobar unas fichas sin saber qué tipo de estadio van a desarrollar?

¿Y si vienen después con un estadio de 45.000 espectadores otra vez, como ya hicieron? Yo creo que todo el mundo lo entiende perfectamente. De forma tramposa se está obviando el tema del convenio. Yo creo que nadie debería comprarle ese mensaje mentiroso.

Sandra Gómez. Vicent Bosch

¿Qué asuntos valencianos se ha propuesto defender en Europa?

A mí me gustaría es coger el legado de Inmaculada Rodríguez Piñero. Inma ha sido una referente, más allá de ser eurodiputada socialista. Yo creo que ha sido 'la eurodiputada valenciana'. Ha recogido y ha negociado, incluido con su propio grupo, distintas cuestiones que nos implican. Habló de la agricultura, de la industria... y dentro de la industria, del calzado, la cerámica, el textil, el juguete... Hay numerosas directivas que nos afectan directamente y necesitamos una voz clara valenciana que pueda representar a todos ellos.

De cabeza de lista por el PSOE va Teresa Ribera, que tiene una figura controvertida en la Comunitat Valenciana. De hecho, fue reprobada por Les Corts Valencianes la semana pasada.

Hablaba antes de la importancia de discrepar, cuando es necesario, con el propio partido. ¿Está usted de acuerdo con las restricciones que Ribera ha aplicado al trasvase de Tajo- Segura en aras del caudal ecológico del río?

Hablando de esa reprobación, yo me pregunto si estaríamos hablando de l'Albufera y del trasvase si ella no fue a la cabeza de lista. Es decir, ¿el Partido Popular tiene un interés real en este tema o simplemente es porque es ella la número uno?

De hecho, esa campaña contra Ribera se inició exactamente en el mes de mayo, cuando empezamos a hablar de las europeas. ¿Por qué no se la ha reprobado en otra ocasión, hace dos, tres, cuatro, o cinco meses?

"¿Por qué merece una reprobación Teresa Ribera y no el concejal de l'Albufera que ha negado el cambio climático?"

¿Por qué merece una reprobación Teresa Ribera y no el concejal de l'Albufera que ha negado el cambio climático y tiene una reprobación del comisario europeo? ¿Por qué sigue gestionando la albufera una persona que niega el cambio climático en una conferencia sobre humedales?

Teresa Ribera es una persona respetada y reconocida a nivel europeo. Va a ser comisaria y ese es el problema que tiene el PP, que no tiene a nadie de la misma talla de cabeza de cartel.

Le preguntaba por sus decisiones concretas. ¿Le parecen bien sus recortes al trasvase Tajo-Segura?

Yo, sinceramente, creo que se ha intentado, siempre, hacer una política con el tema de agua contra el Partido Socialista. Me acuerdo cuando se demonizaron las depuradoras. que ahora inaugura el Partido Popular.

Creo que, en materia hídrica, el Partido Popular siempre ha mentido, ha intentado que fuera un caballo de batalla electoral. Creo que, simplemente se intenta replicar con vehemencia sobre este asunto porque la cabeza de cartel es Teresa Ribera.

¿Cree que el Gobierno está atendiendo adecuadamente las necesidades hídricas de l'Albufera?

Sí. Lo han explicado por activa y por pasiva, pero el Partido Popular miente, e intenta generar un conflicto político contra la candidata del PSOE. Si Teresa Ribera no lo fuera, no estaríamos hablando de esto.

Y la prueba es que hace 2, 3, 4, 5 meses, nadie hablaba de esto. No se reprobaba Teresa Ribera. ¿Por qué se ha reprobado justamente a Teresa Ribera a 10 días de votar? Es que me parece tan evidente...

Sandra Gómez. Vicent Bosch

¿Cómo se puede defender en Europa el l'Albufera? En España tenemos un ejemplo muy visible de drama ecológico, el que se produjo en Doñana

De hecho, fíjate, Teresa Ribera, obviando la confrontación política, llegó a un acuerdo con Juanma Moreno para solucionarlo. Fue unas pruebas más de la responsabilidad que tiene este Gobierno con el cuidado de nuestro patrimonio, con independencia de quién gobierne.

Y yo quiero recordar, por cierto, hablando de Europa y de l'Albufera, que el supuesto defensor de lo valenciano, el candidato del Partido Popular, Esteban González Pons, propuso, lo recordaréis, la inversión de un embarcadero con hoteles y restaurantes en l'Albufera, que al final se paró. Ese es el cariño que le tienen a la albufera, para sacar negocio.

"Me pregunto si González Pons va a abrir una guerra contra la ampliación del Puerto de Valencia, en línea con lo que manifestó en aquel artículo"

Llegará a Europa en un contexto en el que el Gobierno, nada más llegar Óscar Puente al ministerio de Transportes, ha sacado adelante un proyecto que llevaba mucho tiempo esperando: la ampliación del Puerto de Valencia.

A nivel comunitario están teniendo contestación las grandes infraestructuras portuarias. De hecho, González Pons criticó la ampliación de la valenciana con un sonado artículo de opinión. Y en Valencia hay un movimiento asociativo dispuesto a judicializar la infraestructura.

En primer lugar, hay que subrayar que la ampliación del Puerto de Valencia está aprobada y ha ganado todas las resoluciones judiciales.

Pero sí sería interesante esa pregunta para Esteban González Pons, si va a abrir como eurodiputado una guerra contra la ampliación del puerto, en línea con lo que manifestó en aquel artículo que escribió en Las Provincias.

Sería una pregunta muy interesante para hacerle a él. Yo sigo la línea coherente que he defendido siempre, como vicealcaldesa, como candidata a la alcaldía, y hoy como candidata a las elecciones europeas.

Una vez despejadas las dudas legales, que para nosotros eran muy importantes, y las medioambientales, se trata de una infraestructura estratégica para la ciudad que se puede y se debe desarrollar. Al igual que el Correo Mediterráneo, ante el que el Partido Popular fue el único grupo que votó en contra.

Tendrán que explicarnos eso bien en esta campaña, porque yo la verdad es que tengo bastante curiosidad por leer la explicación sobre ese voto en contra del Partido Popular al Corredor Mediterráneo.