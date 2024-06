Red Bull y su competición de cacharros voladores "más loca del mundo" llegó a Valencia para hacer historia

La competición de cacharros voladores "más loca del mundo" de Red Bull volvió a hacer historia con el gran salto del equipo Chapter y su Flying Groove en la Marina de Valencia.

Con una distancia recorrida de 26,7 metros sobre aguas del Mediterráneo, los valencianos se han hecho con el primer premio de Red Bull Día de las Alas. Más de 40.000 espectadores celebraron este 1 de junio las hazañas de los 41 equipos españoles que fueron desfilando en este espectáculo aéreo sin precedentes.

Los ganadores valencianos Chapter, más allá de la distancia recorrida, se hacían con la victoria con una performance que ha brillado con una puntuación de 28,3 puntos en creatividad y 46 puntos en show.

La Barbacoa Voladora y Snowparty también se han subido al podio con el segundo y el tercer premio, respectivamente. El segundo equipo valenciano se hacía con la plata al recorrer una distancia de 13,7 metros con su cacharro volador y una performance de 38 puntos en creatividad y 41 en show.

Los Snowparty se han llevado el bronce con una distancia de 18,6 metros con su Muñeco de Nieve, y una performance de 32,25 puntos en creatividad y 41 puntos en show.

Los 41 equipos de valientes pilotos demostraron todas sus habilidades en ingeniería aeroespacial con diseños y puestas en escena que no dejaron indiferentes a ninguno de los miembros del jurado.

Equipo competidor en Red Bull Día de las Alas, en la Marina de Valencia. EE

Estaba formado por el hombre pájaro Dani Román, el skater Danny León, el surfista de olas grandes Natxo González, la joven estrella del windsurf Liam Dunkenberck, la ingeniera aeroespacial Andrea Emone de Alinghi Red Bull Racing, la tiktoker Erola Jons, el surfista gallego Guillermo Carracedo, y María Tomás de la Junta Central Fallera.

En honor a la ciudad que ha acogido el evento, la Fallera Mayor de Valencia, Laura Mengó, también formó parte de los miembros del jurado de Red Bull Día de las Alas.

La embajadora de las fiestas de 2023, nadadora paralímpica y enfermera, puso el broche local en la valoración de los diferentes equipos de participantes junto al reconocido culturista y youtuber valenciano Joan Pradells.

Entre los grandes momentos del día, los atletas de élite Dani Román y Horacio Llorens, hicieron una demostración en directo de sus disciplinas deportivas, un vuelo en parapente acrobático y una exhibición de wingsuit que sobrevoló la Marina de Valencia.

Red Bull Dance Your Style también se ha unido al show con un espectáculo de baile mágico por los bailarines Sara Trellez, Drian y Miss Izzy.

La competición de cacharros voladores más loca del mundo de Redbull, en la Marina de Valencia. EE

Los valientes y divertidos vuelos de las máquinas de propulsión humana de Taco Bell, Goiko, Nil Ojeda, Papi Gavi, El Row, Music Republic, Discema, Marina Beach, Santos Club, El Chiringuito, Los 40, Grupo Salvaje y Kapra Dinner también brillaron sobre la Marina de Valencia.

Sobre el escenario, Óscar Martínez y Cristina Boscá de Los 40 se encargaron de dinamizar la jornada. El conocido DJ de las radios más urbanas y la presentadora de 'Anda Ya' desvelaron poco a poco las sorpresas que Red Bull Día de las Alas tenía preparadas junto al resto de los host, Maya Pixelskaya, Jorge Yorya, Queen Mary y Babi de Red Bull Batalla.

Diversión

Red Bull Día de las Alas llegó a Valencia este 1 de junio para dar alas a todos sus valientes participantes. La competición celebró el espíritu aventurero de los equipos, ofreciéndoles la oportunidad de desarrollar su creatividad, explorar sus propios límites y ponerlos a prueba en un vuelo épico que los convirtió en los verdaderos héroes del día.

Açò es Or Xata, Aeroespaciales, Appacalyptics, Aviadores de la Malvada Monotremata, Bomber Uniovi, Chapter powered by The Bassement, Cómo estrellar a tu dragón, Dream Team, Guardians de l’horta, Hydro-Bullers, La Barbacoa Voladora, Los Auténticos Chiles del Oeste, Los Dragones, Los Faraones, Los Fideos Chamuscaos, Los Macflys, Los Surfistas de Madriz, Magic Scouts Bus, Max Fly, Niños Perdidos, PHD, Pinguin Airline, Pingüinos Voladores, Plan B Camper, Sharknados Vuladós, Snow Party, Swordfishers y Tigueres fueron los equipos que sobrevolaron la Marina en esta divertida jornada.

Miembros del jurado de Red Bull Día de las Alas, celebrado en la Marina de Valencia. EE

A la cantera de ingeniosos se sumaron Crazy Goat Garage, los ganadores de la última edición de Red Bull Autos Locos celebrada en Madrid en 2022 que, además, fueron los ganadores del Premio a la Sostenibilidad.

Baby Airlines y Parejos Team también volvieron a competir, mientras que Toro a la Fuga también volvió tras su participación en Red Bull Día de las Alas en Gijón en 2017.

El evento

Red Bull Flugtag, que en alemán significa "día del vuelo", se celebra en todo el mundo desde hace 12 años y cada año entretiene a más de 500.000 personas.

Desde su debut en Viena (Austria) en 1992, el evento ha dejado su huella en 50 países, 99 ciudades y 179 eventos convirtiéndose en todo un fenómeno global.

El récord del vuelo más largo, de 78,6 metros establecido en Long Beach, California en 2013 por el equipo The Chicken Whisperers, es un testimonio de la audacia y el espectáculo que este evento ofrece.