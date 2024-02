Nuria Enguita dimite como directora del IVAM por haber donado terrenos al jurado que la eligió para el cargo

La hasta ahora directora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Nuria Enguita, ha presentado su renuncia después de que EL ESPAÑOL informara en exclusiva que había donado dos parcelas rústicas de su propiedad en La Vall de Gallinera, Alicante, al miembro clave del jurado que la designó, Vicente Todolí.

Enguita presenta su dimisión ante lo que considera "ataques" contra su persona "basados en información falseada". "Es evidente que no cuento con el apoyo del gobierno valenciano", mantiene la especialista en arte en un comunicado difundido por Europa Press.

La Generalitat valenciana remitió este martes a la Fiscalía de Valencia la donación "pura" que realizó Nuria Enguita, a la fundación del crítico de arte Vicente Todolí, miembro clave del jurado que la designó en un concurso internacional convocado en 2020.

[Nuria Enguita, directora del IVAM, donó dos fincas rústicas al miembro clave del jurado que la designó]

"Analizados los presuntos hechos de los que se ha tenido conocimiento por los diferentes medios de comunicación, esta Vicepresidencia primera y Conselleria de Cultura y Deporte considera que los mismos podrían considerarse como indiciarios de un posible ilícito penal", recoge el escrito remitido al ministerio público.

Según ha dado a conocer este miércoles Enguita en un comunicado, esta mañana a las 12.15 horas, ha comunicado al vicepresidente de la Generalitat, Vicente Barrera (Vox), su renuncia al cargo de directora del IVAM.

"Ante la denuncia formulada por la Generalitat Valenciana y los continuados ataques contra mi persona basados en información falseada es evidente que no cuento con el apoyo del gobierno valenciano. Ante esta situación y para evitar más perjuicio al museo he decidido tomar esta decisión", explica.

En su comunicación, recuerda que la semana pasada "se celebraron con éxito los treinta y cinco años del IVAM y quedó demostrado que la institución está en su mejor momento de los veinticinco últimos años". "No parece casualidad que los malintencionados ataques contra mi persona coincidan con el momento de máxima visibilidad social del museo", subraya. "El trabajo de recuperación con el que inicié mi dirección está encauzado, ahora son los equipos responsables y la ciudadanía quienes han de defender las instituciones, ante la fragilidad a la que son sometidas por los intereses político-mediáticos", manifiesta Enguita. "En estos cuatro años, con la entrega y el entusiasmo de muchas personas hemos conseguido algunos objetivos nada desdeñables. Quiero dar las gracias a todos los que han colaborado con el IVAM y, muy especialmente, a mi equipo más cercano por su magnífica profesionalidad", finaliza el comunicado. La denuncia

La Abogacía de la Generalitat ha analizado el caso después de que este periódico informara el pasado domingo en exclusiva que Nuria Enguera había donado dos parcelas de su propiedad a Todolí el pasado mes de junio de 2022.

La investigación interna de la Generalitat ha concluido que "con fecha 21 de mayo de 2020, se procede por parte de Vicente Todolí Cervera a la aceptación de la designación como miembro de la Comisión de Valoración y a la firma de la cláusula de confidencialidad".

Con fecha 15 de julio de 2020, Nuria Enguita formuló "solicitud de participación en el procedimiento selectivo, aspirante que es finalmente seleccionada por la Comisión de Valoración el día 4 de septiembre de 2020 sin que se formule ninguna abstención por ninguno de los miembros".

La candidatura de Enguita fue la única admitida al proceso selectivo de la Dirección del IVAM, cuya convocatoria fue publicada no sólo en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, "sino que también fue traducida posteriormente al inglés para su mayor difusión a través de su publicación en el CIMAM – International Committee for Museums and Collections of Modern Art".

Nadie más se interesó pese al prestigio del museo. Se da la circunstancia de que Nuria Enguita y Vicente Todolí mantienen una relación profesional desde hace años.

Sin embargo, ello no fue un impedimento para que el comisario artístico formara parte del jurado.

La Conselleria de Cultura, entonces gestionada por Compromís, designó el jurado "respetando la paridad y atendiendo a su prestigio, experiencia y conocimientos y al Código de buenas prácticas de la cultura valenciana".

Enguita y Todolí comenzaron a colaborar profesionalmente en 1991 en el propio IVAM y, más recientemente, coincidieron en otros centros artísticos como Bombas Gens, de Valencia.

"De los diferentes artículos publicados podría desprenderse que la aspirante seleccionada habría realizado una donación pura a favor del miembro de la comisión de valoración, no modal o condicionada, por lo que podría tratarse de una donación retributiva", recoge la denuncia remitida a la Fiscalía.

Por todo ello, el Gobierno valenciano "solicita a esta Fiscalía que tenga por presentado este escrito junto con la documentación que se acompaña sobre los hechos relacionados, por si pudiese ser constitutivo de ilícito penal en el ejercicio de funciones públicas, y acordar las diligencias de investigación que se estimen oportunas".

