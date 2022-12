El alcalde de Valencia quiere dejar atadas sus subvenciones a entidades catalanistas hasta 2025

El Ayuntamiento de Valencia que lidera Joan Ribó (Compromís) quiere comprometer hasta 2025 sus subvenciones discrecionales a entidades catalanistas. Así lo ha revelado este viernes la portavoz del Partido Popular en el consistorio, María José Catalá, quien ha denunciado que el alcalde garantice las mismas "más allá de las elecciones municipales de mayo del 2023".

Según ha explicado la portavoz popular, el próximo lunes, la Junta de Gobierno Local va a llevar a aprobación el Plan de Subvenciones 2023-2025. Y es en este documento donde se contemplan "las ayudas a dedo, sin concurrencia competitiva, a entidades catalanistas".

En el documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, aparecen, entre otras, 25.000 euros anuales a Plataforma per la Llengua, la autodenominada "ONG del catalán" que señala a los comercios y los profesores que utilizan el castellano.

También otros 25.000 a Escola Valenciana, y la misma cantidad anual para El Micalet, entidad que organiza en enero la cabalgata de las Magas Republicanas. Además, el Plan de Subvenciones prevé 2.300 euros al año para la Fundación Full, en cuyo patronato está la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.

Se trata, según ha podido contrastar este periódico, de la primera vez en la que el consistorio de Joan Ribó calendariza sus ayudas a entidades catalanistas más allá de su mandato. Estas firmas no se encontraban en el Plan de ayudas aprobado en 2019, cuando tuvieron lugar las últimas elecciones municipales. De hecho, su ayuntamiento tuvo que modificar el plan ahora vigente para introducir en enero de este año las ayudas a Plataforforma per la Llengua.

El PP promete tumbarlo

"Es indefendible que mientras los autónomos, los comerciantes y los hosteleros de esta ciudad que levantan la persiana a pulmón todos los días deban de sufrir un mar de burocracia y de concurrencia competitiva, Ribó y el Partido Socialista dé a entidades catalanistas miles de euros a dedo", ha denunciado María José Catalá.

En la misma línea, ha subrayado que, por ejemplo, la 'ONG del catalán' "lleva a cabo campañas de acoso y señalamientos a comercios que no hablan valenciano". "El Ayuntamiento de Valencia, de todos los valencianos, no puede financiar a organizaciones que atacan la libertad y persiguen a quienes hablan en castellano", ha lamentado.

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia se ha comprometido a "cambiar este Plan de Subvenciones que aprobará el lunes Ribó para eliminar estas subvenciones nominativas, cuando llegue a la alcaldía en 2023". "No se puede financiar a dedo a entidades que no creen en las señas de identidad de los valencianos. Un gobierno del PP no lo va a consentir", ha concluido.

