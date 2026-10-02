Vigo Secreto: el cluedo gastronómico que ha atrapado a mil personas en busca del ladrón de recetas

Resolver un misterio mientras se come en uno de los mejores restaurantes de la ciudad es posible en Vigo. De la mano de Icewolf, turistas y ciudadanos de toda Pontevedra pueden disfrutar de una de las propuestas más especiales de la provincia a la vez que disfrutan de una oferta gastronómica de nivel.

Este restaurante ha creado un novedoso concepto para dinamizar la oferta en sus locales, ubicados en Vigo y Pontevedra. Tras más de 10 años de experiencia, sus dueños, Sergio García y Manuel Acuña, impulsaron uno de los primeros cluedos gastronómicos "premium" del país.

"Este último año lanzamos el 'Ladrón de Recetas' porque vemos que la gente quería vivir cada vez más experiencias que mezclasen comida y juegos, en las que hay personajes y una búsqueda", explica García a Treintayseis, que recuerda que se instalaron en la ciudad olívica hace cinco años tras un lustro de éxito en la Boa Vila.

Es en Vigo donde organizan más fechas de esta experiencia inmersiva. "Tiene una oferta hotelera muy grande y muchos turistas vienen a visitar las Rías Baixas, a hacer planes y esto encaja a la perfección", explica el propietario de Icewolf, que considera que este cluedo también funciona como una actividad de teambuilding para empresas.

¿Cómo surgió la idea?

'El Ladrón de Recetas' surgió gracias a la conexión de los dos propietarios de los restaurantes con el diseñador de videojuegos Fabián López. Él es el director creativo de la experiencia y quien les comentó la idea a García y a Acuña tras haber participado de actividades similares en otros lugares.

A partir de entonces, se fueron "calentando un poco" y concluyeron que el menú debía ser el "hilo conductor" de 'El Ladrón de las Recetas': los platos son parte de la historia, secretos y de "nivel premium". "Una experiencia consistente y que fuera algo único", resume García, que asegura que ni Madrid ni Barcelona tienen una propuesta similar.

Desde que López presentó la idea hasta poder anunciarla, tuvo que pasar casi un año de desarrollo. García recuerda que cuentan con una escaleta, un maestro de ceremonias que es actor y debe "estar en mucha coordinación" con la cocina, y un montaje y decoración; siempre con el fin de "tener un aspecto premium".

"No nos conformábamos con algo que fuera de gama baja, pulimos muchos detalles", recalca el hostelero, que indica que realizaron múltiples ensayos con personas conocidas hasta poder lanzar la experiencia al público. Además, incide en que el objetivo fue buscar el equilibrio entre juego, gastronomía y aventura.

Y es que no sólo está bien desarrollada la narración del juego, sino que el menú tiene "sello Icewolf". "Al final nosotros llevamos mucho tiempo abierto y los platos tenían que estar al nivel de la experiencia. No vienes a comer unos nachos o una pizza, sino platos elaborados", subraya García.

¿En qué consiste?

La experiencia se "apoya en tres patas": una parte narrativa, en la que la gente está inmersa en una experiencia durante dos horas y media; la decoración, para que los clientes se sientan dentro de la historia en todo momento; y un menú degustación de nueve platos.

En cuanto a la temática, se inspira en la película 'Atrápame si puedes', con Tom Hanks y Leonardo DiCaprio de protagonistas. "Un misterioso ladrón va escapando por diferentes países del mundo con un conjunto de recetas robadas. Entonces, los clientes se convierten en agentes e investigadores que van tras su pista", relata García.

Así, el hilo conductor de la historia son los platos del menú degustación, ya que cada uno resuelve un enigma, activa un juego u ofrece una pista del siguiente destino del ladrón. Los investigadores y los agentes cruzan diferentes fronteras, pasando por ocho países, hasta dar con el ladrón de recetas.

Objetivo: segunda experiencia

El hostelero asegura que las experiencias de octubre están llenas. Desde su inauguración en mayo de este año, afirma García, han pasado cerca de mil personas por su local para disfrutar de 'El Ladrón de Recetas'. "El feedback que nos da la gente es muy bueno", añade.

Por esta razón, ya preparan un segundo "cluedo gastronómico" para que los clientes que ya atraparon al ladrón de recetas puedan repetir. "A finales de año, nuestra idea es hacer una continuación de la experiencia actual. (...) Nos lo ha pedido casi todo el mundo", señala el propietario de Icewolf.