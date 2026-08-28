Vigo Secreto: las sesiones de baile que buscan fortalecer la comunidad viguesa del hip-hop

El sol comienza a desaparecer en la playa de Samil. Locales y turistas recogen su toalla y se disponen a volver a casa mientras el característico bombo y caja de los años 90 en Nueva York comienza a envolver el half-pipe. Allí, más de una decena de vigueses y viguesas bailan y tratan de fortalecer la comunidad hip-hop olívica.

Se trata de una Recreo Session, una quedada de freestyle hip-hop impulsada por Greta Cobas (Vigo, 1997) y Carmen Gago (Vigo, 1993). La iniciativa —gratuita y al aire libre— tiene como objetivo compartir y expandir el conocimiento sobre la cultura a través del baile.

Ambas empezaron a bailar desde bien pequeñas. "Empecé cuando tenía tres años, con mis tías, porque están metidas en el mundo de la farándula. O así lo llaman en mi familia", relata Greta. Carmen no recuerda si pidió anotarse en baile, pero "como era niña" la apuntaron como actividad extraescolar con apenas cuatro años.

Más adelante e inspiradas por la hermana de Greta, Jana Feeling. "Empezó a viajar. Fue a Barcelona, se estuvo formando allí. Luego, a Nueva York, a Los Ángeles. Carmen y yo la fuimos siguiendo en ese proceso. (...) Fue maravilloso que ella hiciera todo ese trabajo por nosotras", explica.

Poco a poco se fueron adentrando en el "mundillo" del freestyle hip-hop, participando en battles de Oporto, Barcelona, Suiza o Italia. También en Vigo, donde Jana organizaba eventos y comenzaba a crear una comunidad alrededor del baile, hasta que un día se marchó de la ciudad.

El viaje a Nueva York que prendió la mecha

"Cogimos un poco el testigo —de Jana—", afirma Carmen. Aun así, no habían dado con la tecla para crear una comunidad que se alejara de los estudios y se acercara a bailar en la calle, a reapropiarse de espacios. Tuvieron que cruzar el Atlántico para dar con el concepto que inspiraría Recreo Session.

Hace apenas dos años, Carmen y Greta viajaron a Nueva York: una aventura soñada por ambas para conocer de primera mano la meca del hip-hop, donde surgió todo el movimiento. "Me acuerdo que cuando Año Nuevo puse 'ir a Nueva York'", recuerda Greta.

En la ciudad estadounidense se encontraron con una comunidad envejecida. "Allí es una cosa un poco de viejo el hip-hop más clásico", relata Carmen, que recuerda cuando fueron a ver al rapero Ghostface Killah a Coney Island y se encontraron con un público de 60 años de media.

Gracias a la ayuda de una amiga, comenzaron a ir a entrenamientos, clases, sesiones y cyphers —corros, en castellano—. "Lo que pasa es que nuestra amiga bailaba sobre todo house y estábamos en plan: '¿Dónde está el hip-hop?'", afirma Carmen.

Entonces, sin saber cómo, acabaron en un centro cívico, bailando en una sesión organizada por una chica latinoamericana. Allí conocieron a "un chico nueva generación de Nueva York", que las llevó a un evento más "underground" en el que toparon con el concepto de Recreo Session.

"Lo que nos gustó mucho de esa sesión es que era dirigida. No era freestyle total, sino que iban diciendo conceptos", explica Greta, que lamenta haber conocido a este grupo de personas "tarde" en el viaje. "Cuando más o menos estábamos ubicadas nos tuvimos que ir", concuerda Carmen.

Recreo Session

De vuelta en Vigo, trataron de "replicar" lo que habían descubierto en Nueva York: sesiones de freestyle hip-hop dirigidas. Crearon la cuenta de Instagram, diseñaron un cartel y lo compartieron en sus redes.

"Nos sorprendió mucho, porque lo hacíamos un poco como... A ver qué pasa. (...) Llegamos allí y vino un montón de gente. Yo creo que más de 20. No nos lo esperábamos", relata Carmen. Ambas recuerdan aquella jornada con cariño: a partir de los ejercicios dirigidos se formaron corros y bailaron hasta entablar conversaciones con los participantes.

Estaban tan motivadas que comenzaron a organizar una Recreo Session por mes, pero se toparon con el invierno olívico. La lluvia les impide bailar en el half-pipe de Samil y tienen que buscarse alternativas para continuar practicando su afición —especialmente tras el cierre de la estación de autobuses, lugar emblemático para el breaking de Vigo—.

Pese a que "en invierno se hace muy complicado", las dos jóvenes viguesas tratan de buscar alternativas para seguir intercambiando su conocimiento con otras personas de la cultura hip-hop de la ciudad. En este sentido y pese a que en Vigo "mucha gente baila", lamentan que la mayoría no acuda a eventos como el suyo y se dedique exclusivamente a bailar en escuelas y estudios.

Una experiencia vulnerable

Carmen y Greta explican que bailar freestyle es "mucho más vulnerable" que aprender una coreografía. "Conoces y te presentas a la gente bailando, es como otra manera que los bailarines tenemos de comunicarnos. (...) Parece una tontería pero la conexión que se crea es bastante especial", señalan.