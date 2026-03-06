Vigo Secreto: la cuna musical olívica de la que surgieron algunos de sus músicos más influyentes

Las redes sociales han transformado por completo el ocio juvenil en cualquier rincón del mundo. No siempre fue así: hasta hace 12 años, Vigo contaba con un programa municipal en el corazón de la ciudad que incentivaba a los jóvenes a crear comunidad a través de la música.

El centro juvenil 'Súbete ao Castro' era el nexo de unión de decenas de viguesas y vigueses que dieron sus primeros pasos en la música en el emblemático pulmón verde de la ciudad. Allí, personas de 14 a 30 años contaban con un espacio para ensayar y un pequeño escenario en el que se organizaba el ciclo 'Castroconcertos' —así como un ciber y un aula multiusos—.

"Estaba genial. Se montaba en julio y agosto y todos los grupos que ensayaban allí —en el centro juvenil— tenían una fecha para tocar en verano", recuerda a Treintayseis el músico vigués Denis Carballás. Cada noche, actuaban dos o tres grupos y vivían muy jóvenes sus primeras experiencias profesionales.

Y es que técnicos del Concello subían hasta el centro juvenil para sonorizar los conciertos, a los que acudía toda la comunidad que se creaba cada tarde en 'Súbete ao Castro'. Además, algún vecino o vecina curioso también se acercaba para disfrutar de unas actuaciones que eran gratuitas.

"Los Castroconciertos, tanto para mí como para la mayoría, suponían una primera oportunidad, un primer contacto con el escenario, trabajando con técnicos de sonido", apunta el también músico, Kuko Jones, que, como Denis, echa en falta iniciativas similares en la actualidad.

Nombres de referencia que surgieron de O Castro

Denis Carballás y Kuko Jones son dos de los músicos que participaron en aquellos conciertos en O Castro. No eran los únicos, ya que el monte vigués fue la cantera para algunos de los músicos más influyentes de los últimos diez años en España.

El ejemplo más claro es Sen Senra. Natural de la parroquia de San Miguel de Presqueiras, en Forcarei (Pontevedra), se crió en el barrio vigués de Castrelos y dio algunos de sus primeros acordes en el extinto centro juvenil. El cantante, que comenzó su andadura en un grupo de garage, cuenta con 2,4 millones de oyentes mensuales en Spotify.

El germen de Banana Bahia —colectivo referente de la escena urbana en toda España— también surgió en el escenario de 'Súbete ao Castro', así como el grupo conocido ahora como Mundo Prestigio. Kings of the Beach, Vacaloura o Los Inertes son otras de las formaciones exitosas que nacieron frente a Praza do Rei.

Cierre y falta de alternativas

El programa municipal Súbete ao Castro se puso en marcha en el año 2000, de la mano del alcalde nacionalista Lois Pérez Castrillo. Fue el 21 de noviembre de 2014, el gobierno local de Abel Caballero anunció el cierre "temporal" del centro juvenil, ya que el edificio presentaba deficiencias y humedades.

Kuko Jones recuerda que él no solía ensayar en el centro juvenil de O Castro, sino en la Casa da Xuventude. En ninguno de estos recintos puede ya ensayar y sólo tiene a su disposición las instalaciones de Vigosónico, situado en la carretera do Portal, en Valladares.

Fachada del centro juvenil Súbete ó Castro en la actualidad. treintayseis

"Cuando hicimos el cambio de Casa da Xuventude o Súbete ao Castro a Vigosónico fue terrible, porque teníamos que contar con coger un bus o, en algún caso, incluso hacer autostop", apunta Denis. Por esta razón, Kuko Jones ha dejado de acudir al espacio municipal: "Podríamos juntarnos todos en un par de coches, pero con los horarios laborales y tal es complicado".

Ambos músicos incide en que el transporte supone un gasto a mayores para personas que, generalmente, cuenta con pocos ingresos. Además, critican que desde el Concello tampoco ofrezcan un espacio para que grupos de jóvenes locales puedan disfrutar de sus primeros conciertos.

"Para un chaval ya es un paso grande mantener y comprar un instrumento, cuánto más meter otro gasto más en una sala, que ni siquiera sabes si lo vas a poder cubrir", afirma Kuko Jones, que también apunta a la desaparición de festivales e iniciativas particulares que dinamizaban el ambiente cultural de la ciudad.

En este sentido, Denis Carballás define la situación es "apocalíptica" para la gente joven. "Precovid, había mucha sala underground que programaba semanalmente y, desde entonces, muchas cerraron o directamente no pueden programar por falta de permisos", subraya el músico, que considera que las iniciativas municipales "no acaban de hacer esa chispa de interés".