Vigo Secreto: el día que miles de bicicletas cruzaron el Puente de Rande

Es difícil imaginarse el estrecho de Rande sin su puente. Son casi 45 años de vida los que tiene esta gran infraestructura, que se comenzó a construir en 1973, pero que no fue inaugurada hasta 1981.

Realmente, los trabajos finalizaron en cuatro años, pero la autopista que se convertiría en el principal engranaje de las conexiones entre norte y sur de Galicia todavía obligó a esperar otros tantos años para, por fin, abrirse al tráfico.

Si en la orilla de Vigo estaba todo dispuesto, todavía faltaba darle continuidad a la autovía en la zona de O Morrazo. Por esto, la AP-9 se convirtió durante esos años en una pista apta para las bicicletas; qué mejor trayecto que cruzar la ría sobre un puente sin el riesgo que aportan los coches para los ciclistas.

En cuanto se hizo oficial la fecha para la apertura del puente al tráfico, con su consiguiente inauguración repleta de autoridades, que sería en febrero de 1981, el sueño para muchos llegaba a su fin. No sin antes darse un último homenaje.

Entre Autopistas del Atlántico (Audasa), la Federación Gallega de Ciclismo y los clubs ciclistas de Vigo y Pontevedra se organizó un concentración de bicicletas como cierre de una etapa que no volvería. Era como el broche de oro a modo de bacanal sobre dos ruedas, en la que se invitó a todo aquel que dispusiese de bicicleta, ya fuese profesional o amateur, joven o anciano.

Enero de 1981

Según las crónicas de la época, fueron cerca de 7.000 ciclistas los que cruzaron el Puente de Rande un domingo de enero de 1981, aunque se trata de una cifra aproximada. Tal y como se recoge en los medios locales de la época, a esta concentración celebrada "en el lado Norte del puente de Rande" acudieron vecinos de Vigo, Pontevedra y "otras localidades de la zona".

Desde las 09:00 horas, cuando comenzó la concentración, se entregaron pegatinas a todos los que fueron accediendo al puente, en las que aparecía un número que serviría, al final de la jornada festiva, para participar en un sorteo de varios premios, como bicicletas.

A las 11:30 horas, se habían repartido ya cerca de 6.300, de ahí que los cálculos de la prensa oscilen hasta los 7.000. La cifra importante era aquella que rebasase los 6.000 ciclistas, ya que era la que permitía que se batiese el récord de ciclistas concentrados en una prueba de carácter popular, que ostentaba hasta ese día Cataluña, con 6.000.

Hay que recordar que el modelo y la marca de bicicletas de la época distan mucho de las que hay ahora. La BH era la joya de la corona, y hasta hubo quien construyó su propio vehículo, como el caso de la foto de la prensa de la época que acompaña a este artículo, un "ciclo familiar" que permitía transportar a dos adultos, encargados del pedaleo y los mandos, y otros dos pequeños, en unos asientos improvisados.

Recorte del periódico cedido por Carlos Fernández.

Una bici "rara"

Precisamente, esa bicicleta tan especial era conducida por Carlos Fernández, uno de los protagonistas de aquella concentración. "Salimos en primera página de La Voz de Galicia", recuerda sobre el recorte de periódico que todavía guarda. "Íbamos desde Vigo por la autopista, porque todavía no había circulación, y nos concentramos en el lado de O Morrazo", continúa, "y los de Pontevedra, lo mismo".

Esa bicicleta doble, "un poco rara", la hicieron entre él y un herrero de Goián, parroquia de Tomiño, donde tiene una casa. "Habíamos unido las dos bicis", explica a Treintayseis. Así que su amigo José Ramón Veloso y él decidieron ir con aquel "invento" a la concentración y la trajo "en la baca del coche", ríe. En el medio, los dos pequeños eran el hijo de Carlos, con el que comparte el nombre, y el sobrino de José Ramón, Marcos.

Entre los premios que se otorgaron estaba el de la bici más original. "Resulta que el premio se lo dieron a un tándem, y la gente empezó a protestar y a abuchear; es más, cogieron mi bici y la elevaron para enseñarla diciendo que era más original", rememora como anécdota.

Igual que guarda el recorte del periódico, en su casa de Goián todavía guarda el peculiar vehículo, sobre todo para que disfruten sus nietos, aunque reconoce que la usaron mucho "para ir al río, acercarnos al centro e ir de compras".

Más allá de la anécdota, recuerda que la construcción y puesta en marcha del puente de Rande fue "lo más de lo más" en aquellos años: "Yo llegué a Vigo en 1974 y mis padres vivían en A Coruña, tardaba tres horas en llegar".

El sábado 7 de febrero de 1981, el Puente de Rande se inauguró con la pompa y el boato que merecía tal magna obra de la ingeniería para abrirse al tráfico hasta el día de hoy.

El sueño de ser peatonal

Pero hubo quien soñó con que aquella posibilidad de cruzar Rande en bicicleta o, incluso, a pie volviese a ser real. Fue 15 años después, cuando el tráfico masivo que soporta obligó a ampliar sus carriles, convirtiéndose en el primer puente atirantado en todo el mundo hacerlo. Las obras comenzaron en febrero de 2015 y finalizaron 32 meses después, en 2017.

En 2016, Pepe Fernández, un diseñador gráfico de Vigo lanzó una propuesta en Change.org para que, aprovechando esas obras, se adecuasen carriles para peatones y bicis. La petición iba dirigida a todas las cabezas visibles de la época de diferentes instituciones: desde Ana Pastor como ministra de Fomento, pasando por Jorge Urrecho Corrales, director general de Carreteras, Ethel Vázquez, conselleira de Infraestructuras y Audasa, entre otros.

La propuesta tuvo gran repercusión en las redes sociales y en Twitter y Facebook comenzó a compartirse y a correr como la pólvora. Pronto, las firmas fueron creciendo y lo que en un inicio parecía una idea con poco recorrido, fue cogiendo la fuerza que da encontrar el respaldo de la gente.

También abrió un debate, porque a pesar de los numerosos apoyos, había quien aseguraba que "a quién le importa ir a pie" o los que pensaban que cómo se iba a poder hacer "con tanto coche".

Así, la recogida de firmas virtual contó con más trascendencia de lo esperado, como revelaba el protagonista a Treintayseis, incluso con cobertura mediática, pero Francisco Menéndez Iglesias, director general de la Axencia Galega de Infraestruturas, dejó claro que la iniciativa, por muy llamativa que fuese, era imposible.