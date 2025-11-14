Vigo Secreto: el banco escondido cerca del Concello donde ya se cobraban impuestos hace más de un siglo

El entorno del Concello de Vigo esconde mucha historia. A los pies del gran edificio construido en los años 70, se encuentra la fortaleza de San Sebastián, desde donde se defendía la ciudad de posibles invasores y donde también hacían cuentas y pagaban impuestos los vigueses y viguesas de hace más de 100 años.

Una larga bancada de piedra se extiende adosada a uno de los muros del Castillo de San Sebastián, frente a lo que sería uno de los puntos de entrada más socorridos a la ciudad por los comerciantes de los siglos XVIII y XIX. Este emblemático banco ha sobrevivido hasta nuestros días, permitiendo a los ciudadanos actuales tomar el aire antes de subir el Paseo de Granada.

Su piedra granítica esconde mucha historia medieval. La actual calle Placer acogía una de las puertas de entrada a la ciudad amurallada, hasta que los muros que rodeaban Vigo fueron derruidos a partir de abril de 1861, tras la autorización de la reina Isabel II.

Los campesinos del entorno debían pasar por allí para entrar en la ciudad y comenzar a vender sus productos. Pero no podían entrar libremente en la antigua villa marinera, sino que debían pagar una serie de aranceles para adentrarse en lo que hoy en día conocemos como Casco Vello.

Foto antigua del "banco dos contos", Vigo. Foto: Consorcio de Vigo

Ahora bien, el folclore popular no lo identigica como el "Banco dos Aranceis" o el "Banco dos Impostos", sino como el "Banco dos contos". Esto se debe a que los y las comerciantes se sentaban en su piedra para hacer cuentas, tanto de los vendido durante la jornada como del dinero necesario para entrar en el Vigo intramuros.