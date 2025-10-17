Vigo Secreto: el local para los amantes de los juegos de mesa con un catálogo que supera los 1.800

El origen de los juegos de mesa nos lleva a los egipcios, hace 5.000 años, con el Senet, que se jugaba en tableros grabados en las tumbas de los faraones; también al Imperio Romano, con el Ludus Duodecim Scriptorum, el "juego de las doce líneas", que se jugaba con tres dados. Más perfeccionados y complejos, se trata de un tipo de ocio que ha llegado a nuestro tiempo sin perder un ápice de interés.

Muchas cafeterías ofrecen tableros de Parchís, Trivial, barajas de cartas y otro tipo de entretenimiento para los clientes, al tiempo que disfrutan de su consumición, pero Vigo puede presumir de tener uno de los escasos locales que están dedicados, íntegramente, a los juegos de mesa.

A diferencia de los bares y cafeterías, donde tableros y cajas sufren el desgaste del tiempo, aquí los juegos están "impecables", ya que la norma es "guárdalo como tú lo encontraste". Se trata del Cheyenne, situado en el número 1 de la Rúa da Paz, una de las calles perpendiculares que enlazan Torrecedeira, más concretamente la rotonda de Juan XXIII, y Tomás Alonso.

En este local, concretamente, llevan abiertos desde 2019, aunque ya tiene un recorrido de 20 años en otras ubicaciones anteriores, de la mano de José Ramón Vilas Cruz, conocido como Cheyenne, de ahí el nombre del local. "Siempre he tenido una cosa con los indios desde pequeño, además me llamaban 'indio' porque llevaba dos plumas de águila en la cabeza", señala a Treintayseis.

Más de 1.800 juegos de mesa

Este local ideal para los amantes de los juegos de mesa ofrece un catálogo de más de 1.800 para jugar en las seis mesas que ofrece; desde los fillers, "de relleno", con partidas que duran unos 15 minutos, hasta otros más complejos como el Anachrony, que se pueden extender durante 7 horas. A esta amplia oferta se añade que no hay que leerse el manual para jugar, sino que es el propio Cheyenne el que se encarga de explicar la mecánica. ¿De los 1.800? No, pero presume que de 1.000, sí.

Para el propietario, actualmente, el mejor juego del que dispone es el Némesis, "sería como la película Alien, el octavo pasajero, tal cual". Además, incide, ofrecen juegos de mesa, no de rol ni de cartas coleccionables.

"Para mí, lo importante es ofrecer un sitio donde la gente viene a pasar un rato diferente, muchas veces es más importante lo que se habla que el juego", asegura Cheyenne, que puntualiza que, a pesar de que ellos tienen cosas "para salir del paso", la gente puede llevar su propia comida y bebida para el tiempo que estén en el local. Algo que deja claro es que "no somos una cafetería".

Horarios y precio

El Cheyenne abre de viernes a domingo, además de todos los festivos y vísperas de festivos. Durante la semana, el horario es de 18:00 hasta las 22:00 horas, aunque el cierre se alarga cuando "no se trabaja al día siguiente", que es hasta las 02:00 horas. Existe la posibilidad de abrir el local a grupos a partir de 4 personas, para lo que es necesario avisar previamente por WhatsApp a través del teléfono 630 06 50 75 o con un mensaje al Instagram.

Aunque lo de avisar previamente, se recomienda también los viernes y sábados, "porque sólo disponemos de seis mesas y se suele llenar".

Para poder hacer uso del local, tiene un coste de 5 euros cuando abre hasta las 22:00 horas, y 7,5 cuando abren hasta las 02:00 horas; una "tarifa plana" que se cobra sin importar el tiempo que se esté allí.

Trivial y torneos

El Cheyenne no sólo ofrece la posibilidad de disfrutar de un juego con un grupo de amigos, donde el ganador además es inmortalizado con una foto con la caja del juego, sino que también ofrece dos tipos de actividades: un Trivial y torneos.

El Trivial se celebra el primer jueves de cada mes, a partir de las 22:00 horas, después del cierre del local. Cuenta con entre 50 y 58 plazas y se juega por equipos de entre 4 y 7 integrantes. Los ganadores reciben una medalla, pero también hay premio para los que contesten a una pregunta "súperdifícil".

El segundo jueves de cada mes, el Cheyenne monta un torneo. Ya se han celebrado de The Red Cathedral, del Root, ¡Aventureros al tren!, de 7 Wonders, y en noviembre será un torneo del Cascadia. A estas actividades suelen acudir unas 20 personas y para apuntarse es necesario hacerlo también por WhatsApp o Instagram.