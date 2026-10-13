El Área Sanitaria de Vigo refuerza sus servicios asistenciales incorporando 24 nuevos vehículos
La unidad de hospitalización a domicilio contará con ocho vehículos, los equipos de soporte de atención domiciliaria con cinco y continuidad de cuidados con cuatro
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El Área Sanitaria de Vigo ha incorporado 24 nuevos vehículos para reforzar su flota destinada al transporte de profesionales, pacientes y material, que se distribuirán entre los distintos servicios asistenciales y de apoyo.
Esta adquisición supone una inversión de casi medio millón de euros y contempla tres modelos distintos, todos ellos con motorización híbrida no enchufable y cambio automático, apunta el Servizo Galego de Saúde (Sergas) en un comunicado remitido a Europa Press.
Así, la unidad de hospitalización a domicilio contará con ocho vehículos, mientras que los equipos de soporte de atención domiciliaria con cinco y continuidad de cuidados con cuatro.
Por su parte, Cardiología Intervencionista dispondrá de dos, al igual que Hematología Domiciliaria. Otro coche estará destinado al PAC de Vigo y los dos últimos al servicio de Mantenimiento y a funciones de apoyo.