El nuevo Hospital de Día del Álvaro Cunqueiro de Vigo, entre la hospitalización convencional y el ambulatorio

El Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo ha inaugurado el nuevo Hospital de Día de Procesos Médicos, una solución de la Consellería de Sanidade, que acaba de invertir 1,2 millones de euros, para evitar ingresos y aliviar las urgencias.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, anunció hoy la puesta en funcionamiento, el próximo lunes, de este nuevo espacio asistencial.

Durante su visita a la instalación sanitaria, el responsable de Sanidad estuvo acompañado por la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz; el director general de Integración e Innovación Asistencial del Servicio Gallego de Salud, Alfredo Silva; y el gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente.

Este Hospital de Día está ubicado en la planta -1 del Álvaro Cunqueiro, ocupa más de 400 metros cuadrados y cuenta con seis boxes individuales, tres salas de tratamiento -dos con diez sillones y una con tres camas-, dos consultas médicas y una consulta de enfermería.

El máximo responsable del Servicio Gallego de Salud explicó que el nuevo Hospital de Día de Procesos Médicos tiene un importante valor estratégico, ya que permite "ampliar la capacidad asistencial" del centro hospitalario en muchos niveles, ofreciendo una alternativa a la hospitalización convencional.

Entre el ingreso hospitalario convencional y el ámbito ambulatorio

Con este nuevo recurso asistencial, defienden desde el Sergas, se responde a una doble necesidad. Por una parte, aumentar la capacidad del hospital de día oncohematológico, que podrá incrementar entre un 20 y un 25 % los tratamientos. Por otra, dar respuesta al creciente número de pacientes complejos, con necesidades de atención que no requieren un ingreso hospitalario convencional, pero que tampoco pueden resolverse en el ámbito ambulatorio.

Asimismo, permitirá atender determinadas descompensaciones de pacientes crónicos, realizar un seguimiento tras un alta hospitalaria o establecer circuitos rápidos para pacientes ya conocidos por el sistema.

Respuesta más ágil para los pacientes

Gómez Caamaño subrayó que, con este nuevo Hospital de Día de Procesos Médicos, el Sergas busca reducir los ingresos evitables, facilitar altas más tempranas, mejorar la continuidad asistencial y dar una respuesta más ágil a los pacientes con enfermedades crónicas o complejas.

Del mismo modo y según las mismas fuentes, permitirá reducir los ingresos hospitalarios y su duración, además de aliviar las urgencias, lo que facilitará la gestión de los servicios hospitalarios y evitará los desplazamientos innecesarios de los pacientes entre distintos dispositivos. Asimismo, permitirá agilizar la atención y ofrecer una asistencia más ordenada y coordinada.

El máximo responsable del Servicio Gallego de Salud destacó que este recurso asistencial sirve de puente entre la hospitalización, las consultas externas, la atención primaria y otros recursos asistenciales.

Enfermera gestora de casos

Además, contará con una enfermera gestora de casos, que coordinará a los pacientes, las agendas y los servicios, y facilitará la continuidad de los cuidados, especialmente en los pacientes más complejos.

Igualmente, el personal médico garantizará la valoración y el seguimiento clínico de los pacientes, la indicación, prescripción y ajuste de los tratamientos y la atención de las incidencias médicas, mediante la presencia programada en el Hospital de Día de Procesos Médicos y con médicos de referencia de las distintas especialidades.

Los servicios más directamente vinculados al Hospital de Día de Procesos Médicos son los de Digestivo, Medicina Interna, Neumología y Neurología, aunque dará respuesta al resto de especialidades en función de sus necesidades.

Para finalizar su intervención, el conselleiro señaló que este dispositivo se concibe como un recurso transversal de todo el hospital, que se organizará en torno a las necesidades del paciente y que trabajará de forma coordinada con el hospital de día del Meixoeiro.