El Área Sanitaria de Vigo estrena una nueva técnica para tratar arritmias resistentes
Se trata de una técnica no invasiva, que consiste en radiar el tejido en el que se origina la alteración del ritmo cardíaco sin necesidad de intervención
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El Área Sanitaria de Vigo ha realizado con éxito la primera ablación cardíaca mediante radioterapia estereotáxica. La coordinación entre los servicios de Oncología Radioterápica, Radiofísica y Cardiología ha permitido alcanzar esta técnica innovadora para tratar arritmias ventriculares refractarias a las terapias convencionales.
La intervención tuvo lugar hace unos meses, cuando se realizó un seguimiento del paciente con una evolución clínica favorable. Este permaneció en régimen ambulatorio y sin necesidad de nuevos ingresos y medicación hospitalaria.
Este tipo de arritmias, también conocidas como refractarias, son aquellas alteraciones del ritmo cardíaco que no responden de forma adecuada a los tratamientos convencionales, en el intento de poder restaurar el latido normal y controlar los síntomas.
La técnica fue realizada por Aldara Candal, del equipo dirigido por Patricia Willisch, de Oncología Radioterápica; Pablo Rodríguez, del equipo de Manuel Salgado en Radiofísica y Protección Radiológica; y María Crespón, de Cardiología.
Gracias a esta nueva técnica, conseguirán tratar de forma no invasiva determinadas arritmias potencialmente mortales, mediante la administración de altas dosis de radiación sobre el tejido responsable de la alteración del ritmo cardíaco.
Esta técnica se conoce internacionalmente por STAR y está indicada para pacientes que "no respondieron de forma adecuada al tratamiento farmacológico ni a procedimientos de ablación convencionales", según explica la doctora Willisch.
"Es un procedimiento no invasivo que emplea radioterapia de alta precisión, consistente en aplicar una dosis muy alta de radiación sobre la zona exacta del corazón que está provocando la arritmia, sin necesidad de abrir el tórax ni introducir catéteres invasivos", explican los responsables de los equipos.