Vigo presenta la primera Guía Jurídica de Salud Mental: "Sigue siendo la hermana pobre de Sanidade"

La sala de prensa del Concello de Vigo fue el lugar elegido en Vigo para presentar la primera Guía Jurídica sobre Salud Mental de Galicia, que cuenta con el respaldo del ente local vigués, pero también con el de las tres universidades públicas gallegas y con el del Concello de A Coruña y el Colegio de Abogados de esta provincia gallega.

Se trata de un documento impulsado por un equipo multidisciplinar de profesionales amparados bajo la Fundación Salma, ideada para lograr cuidados en Salud Mental en la comunidad gallega. Más concretamente, por juristas, profesorado y profesionales del ámbito de la Psiquiatría, la Economía, la Hacienda Pública o los Servicios Sociales.

La guía, accesible desde la página web de la entidad a todo aquel que quiera consultarla, tiene como objetivo, según indican, "ayudar a las personas que sufren problemas de salud mental y a las personas que les dan apoyo a conocer mejor sus derechos y con la pretensión de que puedan hacerlos valer".

Entre otras medidas, la guía pretende mejorar el acceso al conocimiento en materia de derechos de la población afectada por problemas de salud mental, explorar vías de reclamación en el caso de vulneración de derechos, elevar el grado de exigencia de la sociedad civil en este sentido, servir como punto de partida para posteriores estudios, avanzar hacia una práctica especializada en salud mental, y sensibilizar y concienciar a la ciudadanía.

"El abordaje de las enfermedades mentales es mucho más que un problema de salud. Es una cuestión social y tenemos que dar pasos en todas las direcciones. Por eso, una guía es un paso cualitativo muy importante", aseveró Abel Caballero durante la presentación en Vigo. "Tenemos que hacer, primero, que la sociedad sea permeable y que se aseguren los derechos en este sentido, que las personas con problemas de salud mental no sean apartados", añade.

Por su parte, Ana González, presidenta de la Fundación Salma aprovechó la coyuntura para hacer un llamamiento a las administraciones y a la sociedad civil: "Esta guía pretende ser un cambio de paradigma. Ante el desamparo institucional está el amparo de la ley", ensalzó. "La sociedad civil también tiene que hacer autocrítica. Permitimos políticas públicas que están perjudicando a la sociedad. La salud mental sigue siendo la hermana pobre de Sanidade. Ignorar las necesidades más básicas es más que una falta de respeto, es una negligencia jurídica", añade.

"El suicidio es la tercera causa de muerte en España y el absentismo tiene su origen, en buena parte, en problemas de salud mental", anotó Julio Ramsés. "No es eficiente ni razonable que no se traten estas cuestiones y que no se dén soluciones desde las administraciones públicas. Es importante conocer los derechos", concluyó.