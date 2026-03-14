La Asociación Galega de Covid Persistente denuncia la inexistencia de un protocolo: "No son secuelas, es una enfermedad"

Justo cuando se cumplen seis años de la pandemia de la COVID, la Asociación Galega de Covid Persistente denuncia la inexistencia de un protocolo integral para atender esta afección y piden que la misma se trate "como enfermedad" y "no como secuelas".

Así, la entidad ha querido recordar que "la COVID persistente no son secuelas, sino una enfermedad crónica que se desarrolló tras la infección y que continúa dañando el organismo. Confundir ambas realidades minimiza el problema y transmite una imagen incorrecta de esta enfermedad que sigue afectando a miles de personas en Galicia".

Explican que la COVID persistente provoca daños sistémicos y multiorgánicos y es una enfermedad crónica "altamente incapacitante" y con una evolución "incierta". Además, han explicado que algunas personas "consiguen estabilizar los síntomas", pero "otras empeoran con el paso del tiempo. Hay pacientes que ya no se pueden levantar de la cama, otros no pueden mantener una vida autónoma y otros, lamentablemente, fallecieron".

La asociación, tal y como ha recogido Europa Press, lamenta la falta de un protocolo para la enfermedad en atención primaria ni en la especialidad, y que no exista "coordinación" entre ambas ni programas específicos de rehabilitación. "Esto provoca que muchos enfermos queden perdidos dentro del sistema sanitario sin diagnóstico ni seguimiento adecuado", apostillan.

Por último, inciden que llevan "más de dos años" solicitando reuniones con el Sergas "sin obtener respuesta". Por ello, trasladaron este viernes esta situación a la Valedora do Pobo, a la que piden su intervención para abrir una vía de diálogo con la administración.