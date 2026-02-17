El Área Sanitaria de Vigo, una de las mejores de España en el uso de antibióticos

El Área Sanitaria de Vigo se ha convertido en la primera de Galicia en obtener la certificación PROA Hospital, una acreditación nacional de calidad avanzada que solo ostentan siete complejos sanitarios de España y que significa Programa de Optimización de Uso de los Antibióticos.

Lo anterior significa que cuenta con los recursos necesarios para garantizar un uso adecuado de los antibióticos en el ámbito hospitalario. En este sentido, la doctora María Teresa Pérez, coordinadora del grupo PROA, explicó que "estamos moi contentos, xa que conseguir esta acreditación obriga ao cumprimento duns requisitos moi esixentes, e levounos moito tempo e dedicación. Este recoñecemento avala o noso traballo e garante que dispoñemos dunha estrutura e uns indicadores de consumo de antibióticos dos mellores de España".

Además, según se extrae del Plan Nacional contra Las Resistencias -PRAN-, la adecuación en el uso de antibióticos en el área viguesa se sitúa por encima de los 90% del resto de hospitales de España.



Tal y como explican desde el Sergas, el uso de antibióticos no siempre es el más adecuado en cuanto a la indicación, dosis, vía de administración o duración en cuanto al tratamiento. Uno de los objetivos pasa siempre por priorizar la vía oral ante la intravenosa.



