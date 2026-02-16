Reclama más enfermeras en los centros de dependientes de Pontevedra: viven una "situación de desesperación"

El Sindicato de Enfermería SATSE en Pontevedra exige que se incrementen el número de enfermeras en los Centros Residenciales de Atención a Personas Dependientes (CRAPD). Desde el sindicato denuncian que la sobrecarga asistencial está llevando a una "situación insostenible para las enfermeras" y que "pone en riesgo la seguridad de residentes y profesionales".

Tal y como recoge un comunicado de SATSE, las enfermeras que trabajan en los centros de dependientes de Pontevedra y Vigo denuncian una "situación de desesperación" y "agotamiento extremo" provocada por una carga de trabajo cada vez mayor.

"El perfil de los usuarios que ingresan es progresivamente más dependiente y requiere más cuidados, sin que ello haya venido acompañado de un aumento de la dotación de profesionales de enfermería", critican.

Así, aseguran que esta falta de refuerzo impide ofrecer una atención adecuada a los residentes, lo que está generando de forma indirecta, un aumento de las agresiones verbales al personal, llegando incluso a producirse agresiones físicas puntuales, tanto por parte de algunos residentes como de sus familiares.

Ante esta situación, el personal de enfermería ha llegado a solicitar que se limite el acceso de familiares extremadamente agresivos, priorizando la seguridad laboral. Sin embargo, reclaman que la respuesta de la dirección ha sido "claramente insuficiente", primando sistemáticamente el interés del familiar por encima de la protección del personal. "No se facilita asistencia jurídica, se desincentivan las denuncias y la única medida adoptada ha sido el cambio de ubicación de la profesional afectada, una solución ineficaz que no resuelve el problema", afirman desde el sindicato.