Licitadas las obras de la nueva área de cirugía maxilofacial del Meixoeiro de Vigo

La Consellería de Sanidade acaba de licitar, por 1,8 millones de euros, las obras de la nueva área de cirugía maxilofacial del área sanitaria de Vigo, que se ubicará en el Hospital Meixoeiro.

Hasta el próximo 16 de febrero, las empresas interesadas tendrán plazo para presentar sus ofertas. Deberán presentar proyectos para la construcción de una nueva área de cirugía maxilofacial, que estará dotada de tres consultas, una sala de espera, una sala de simulación, un despacho y una sala quirúrgica.

La obra incluirá la reestructuración de los tres quirófanos de cirugía local, por lo que, según la Xunta de Galicia en palabras recogidas por Europa Press, "se mejorará la cobertura de toda la actividad quirúrgica del hospital".

Inicialmente, está previsto, además, que en la nueva unidad, que estará dotada con equipamiento de última generación, se atienda a personas de las áreas sanitarias de Vigo y Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras.

Para ello, el Sergas ya ha adquirido un ortopantomógrafo digital que permite realizar radiografías panorámicas de la boca, en 3D. Las imágenes pueden ser visualizadas desde la plataforma de historia clínica Ianus de forma inmediata.

Este equipo supone importantes ventajas para profesionales y pacientes, ya que emite menos radiación que las radiografías y obtiene imágenes de mayor resolución y calidad, garantizando la trazabilidad de la información del paciente.