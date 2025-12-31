Vigo, a la cabeza de los ingresos hospitalarios por el Virus Respiratorio Sincitial

El área sanitaria de Vigo se encuentra a la cabeza en lo tocante al número de ingresos por el Virus Respiratorio Sincitial. Son, concretamente, 29 hospitalizados. Le siguen Santiago, Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras.

Desde el Servicio Galego de Saúde puntualizaron que, actualmente, la comunidad gallega cuenta con 9.888 personas inmunizadas frente a este virus, que afecta principalmente al tracto respiratorio, pudiendo llegar a generar una bronquiolitis. Además, según las mismas fuentes, se estima que más de un 97% de los menores nacidos en campaña ya recibieron su vacuna.

Por otro lado, el ensayo Sincigal, pionero para evaluar la reducción de las hospitalizaciones con motivo de este virus, cuenta con más de 16.000 participantes -se puede participar hasta el próximo 31 de enero-.



