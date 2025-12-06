Adjudicada la equipación de alta tecnología para el Novo Montecelo de Pontevedra y los hospitales de Cee y Barbanza

La Xunta adjudicó dos lotes más del contrato de suministro de equipamiento de alta tecnología con destino a diversos hospitales del Servizo Galego de Saúde por 1.174.910 euros. Concretamente, el lote adjudicado a Philips Ibérica S.A.U. por importe de 453.750 euros se corresponde con la dotación de un TC multicorte, que permite una coronariografía no invasiva, con destino al Hospital Público Novo Montecelo.

Por otro lado, resultó adjudicataria General Electric Healthcare España S.A.U. en el lote correspondiente a la adquisición de equipamiento para el Hospital Público de Barbanza y para el Hospital Público Virxe da Xunqueira de Cee por valor de 721.160 euros.

Según informa Europa Press, con un importe de 249.260 euros cada una, se dotará a los hospitales comarcales de una sala de rayos digital robotizada con suspensión de techo. Además, se contará con un sistema digital de radiología portátil por 111.320 euros para cada hospital.

Previamente, dentro del mismo contrato y en el lote 1, ya habían sido adjudicadas a la empresa General Electric Healthcare España S.A.U., por importe de 496.100 euros, dos salas de radiodiagnóstico digitales y robotizadas con suspensión de techo para el servicio de urgencias del nuevo hospital público de Pontevedra.