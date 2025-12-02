La Asociación contra el Cáncer y el Álvaro Cunqueiro se unen en beneficio de los pacientes oncológicos

Acuerdo entre la Asociación contra el Cáncer y el Álvaro Cunqueiro. Sergas - Vigo

El área sanitaria de Vigo y la Asociación Española Contra el Cáncer reeditarán su acuerdo de colaboración para el periodo 2025/2029. Este permitirá reforzar el apoyo psicosocial y el voluntariado encaminado a mejorar el día a día de las personas que sufren una enfermedad oncológica o una patología avanzada.

El acuerdo fue formalizado por el gerente del área, Francisco Javier Puente, y por la presidenta de la Junta Provincial de Pontevedra de la AECC, Blanca Ana García. El objetivo final, tal y como coincidieron ambos, será "avanzar en la humanización" de la atención y acompañamiento de pacientes y familias.

Este consenso permitirá abordar un mejor acompañamiento hospitalario, apoyo emocional, asesoramiento o el programa Carriño Don Amable.

Durante el acto se formalizó la cesión de nuevas sillas de ruedas pediátricas al hospital, que facilitarán la movilidad y el confort de los niños y niñas atendidas en las unidades de Hospitalización Pediátrica, Urgencias Pediátricas y Consultas Externas de Pediatría.