Un desayuno de lo más creativo para apoyar a pacientes oncológicos pediátricos en Vigo
La Asociación Española Contra el Cáncer organiza en la ciudad un taller de cerámica dirigido a estos niños y niñas y a sus familias
El próximo día 13 de diciembre será una jornada especial para los pacientes oncológicos pediátricos y para sus familias. La Asociación Española Contra el Cáncer organizará la jornada "Manos a la obra: Desayuno y tazas creativas", una propuesta que combinará actividades lúdicas y artísticas.
La AECC ha ideado esta iniciativa, que comenzará con un desayuno en familia para pacientes, hermanos y padres, con el objetivo de fomentar el bienestar emocional, promover la expresión personal y generar recuerdos positivos en un ambiente "cercano y relajado".
A continuación, los participantes se desplazarán a "Pinta tu cerámica", en María Berdiales. Allí se desarrollará un taller por medio del cual cada niño o niña podrá decorar su propia taza y crear un recuerdo único.
Las plazas para el taller son limitadas a 25 participantes -pacientes y hermanos-. Las inscripciones deberán formalizarse antes del 10 de diciembre en el teléfono 900 100 036.